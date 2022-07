Soldes 2022 : quelle est la date de fin des soldes d'été ?

SOLDES. Les soldes d'été ont débutés depuis le mercredi 22 juillet dans une majorité de départements. Il ne reste cependant que quelques jours pour en profiter.

Cela fait déjà près de trois semaines que les soldes d'été 2022 sont lancés. L'événement a permis à de nombreux consommateurs de faire de bonnes affaires, et ce, sur tout un tas de produits différents. Parmi les plus prisés de cette édition, on retrouve notamment un nombre conséquent de jeux vidéos en promotion, des ordinateurs portables, mais également quelques smartphones très recherchés.

Après une 2e démarque forte en nouvelles promotions, les soldes d'été entament tranquillement leur troisième semaine d'offres. Il ne reste cependant plus que quelques jours pour profiter pleinement des soldes, ainsi que des éventuelles nouvelles démarques à venir. En effet, les soldes d'été 2022 s'achèveront le mardi 19 juillet prochain. En attendant, retrouvez les meilleures offres des soldes, ainsi que toutes les informations relatives à l'événement.

Veuillez noter que les prix affichés peuvent rapidement évoluer en fonction de l'actualité et des stocks disponibles durant la période des soldes d'été 2022.

Les soldes d'été 2022 ont débutés le mercredi 22 juin. Les différentes offres proposées s'étalent ainsi sur quatre semaines avec plusieurs démarques proposées par les enseignes participantes à l'évènement.

Ces dates concernent la majorité des départements du pays, mais pas tous ! En effet, il est de coutume que les départements d'outre-mer, ainsi que la Moselle, disposent de dates décalées pour leurs périodes de soldes.

Les soldes d'été 2022 se termineront le mardi 19 juillet. L'événement se déroule donc durant un total de quatre semaines, afin de permettre aux consommateurs de profiter au maximum des promotions disponibles. Ces dates peuvent cependant varier selon certains départements comme pour les DOM-TOM.

Les soldes sont également concernées par plusieurs démarques. Ces dernières sont au bon vouloir des commerçants, mais sont généralement proposées chaque semaine. La deuxième semaine des soldes représente généralement la seconde démarque, et ainsi de suite. Ces périodes sont idéales pour trouver des baisses de prix aussi bien nouvelles que déjà existantes, mais renforcées.

Les dates des démarques des soldes sont très recherchées. Ces périodes correspondent généralement aux meilleures affaires. Les participants à l'événement ne manquent pas de proposer de nouvelles offres, ou de renforcer celles déjà existantes avec les 2e et 3e démarques. Ces dernières ont généralement lieu durant la deuxième et troisième semaine des soldes.

Les enseignes participantes aux soldes d'été respectent à nouveau cette tradition, la 2e démarque des soldes a débuté dès le 29 juin. La 3e démarque tombera quant à elle aux alentours du 6 juillet. Ces décisions restent cependant à fixer selon les modalités de chaque enseigne participante aux soldes d'été 2022.