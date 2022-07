Variant Centaure du Covid-19 : détecté en France ? Ce que l'on sait

VARIANT COVID. "Centaure", nouveau variant d'Omicron concentre les recherches et inquiète les scientifiques. Découverte en Inde en mai 2022, cette mutation du Covid-19 n'a pas encore été détectée en France mais se propage à grande vitesse.

C'est le petit dernier de la grande famille des variants du Covid-19. Centaure, ou mutation BA.2.75 issue d'Omicron, est la variante placée "sous surveillance" par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies le 8 juillet 2022 et sur laquelle se penchent les scientifiques. Apparu en Inde au début du mois de mai, le nouveau variant inquiète les virologues de part la rapidité avec laquelle il se propage. L'épidémiologiste Arnaud Fontanet l'a même décrit le 10 juillet sur LCI comme un "candidat pour alimenter une nouvelle vague à l'automne". Les premières observations suggèrent que le virus se répand plus vite que le variant BA.5, déjà extrêmement transmissible. Le variant Centaure a déjà été détecté chez certains de nos voisins européens comme le Royaume-Uni, le Luxembourg ou l'Allemagne et circule également aux Etats-Unis, au Canada ou en Australie et désormais au Japon selon RTL. La France est encore épargnée par la dernière mutation du coronavirus mais l'arrivée de Centaure dans l'Hexagone ne pourrait être qu'une question de temps selon le biostatisticien belge Geert Molenberghs qui expliquait dans les colonnes du journal Niewsblad qu'"après s'être rapidement propagé en Inde, on devrait le voir se répandre dans le monde entier à grande vitesse en cette période de vacances".

Outre sa capacité à sa propager rapidement, le variant Centaure du Covid-19 inquiète les virologues par le nombre conséquent de mutations qu'il présente et qui sont autant de signes d'une potentielle évolution du virus. "Cela pourrait signifier qu'il a eu la chance de développer un avantage sur une lignée virale déjà réussie" analysait Stephen Griffin, virologue à l'Université de Leeds dans The Guardian. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) se montre attentive à la nouvelle variante mais reste prudente quand à la dangerosité du virus. La scientifique en chef de l'organisation, Soumya Swaminathan, indiquait le 5 juillet que les données et les échantillons sont encore insuffisants pour évaluer de la gravite du variant Centaure.

.@doctorsoumya explains what we know about the emergence of a potential Omicron sub-variant [referred as BA.2.75] #COVID19 pic.twitter.com/Eoinq7hEux — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 5, 2022

Le variant Centaure du Covid-19 circule-t-il en France ?

Aucun signe du variant BA.2.75, appelé Centaure, n'a encore été vu en France. Mais en seulement deux mois - la mutation a été découverte en Inde en mai -, le sous-variant d'Omicron s'est répandu dans une dizaine de pays à travers le monde entier dont certains en Europe : le Royaume-Uni ou l'Allemagne. Ces pays présentent une situation semblable ou proche à celle de la France avec un variant BA.5 majoritaire, or le nombre de cas des ces territoires semble avoir connu une résurgence depuis l'arrivée de la mutation Centaure. S'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, la propagation prochaine du variant Centaure en France est une possibilité à ne pas écarter.

Quels sont les particularités du variant Centaure du Covid-19 ?

Le variant Centaure a révélé peu de ses secrets. Deux mois après la première identification de la mutation BA.2.75, les scientifiques ne disposent pas encore de données solides sur le virus mais les observations suggèrent une facilité et une rapidité du variant à se propager et peut-être une transmissibilité accrue. L'hypothèse reste à confirmer mais est défendue par le généticien aurichien Ulrich Elling qui indiquait sur Twitter début juillet qu'il était "probable que nous ayons affaire à un variant qui se propage rapidement et déjà largement". Sur la dangerosité du variant Centaure, il est encore impossible de répondre selon l'Organisation mondiale de la Santé qui surveille de près la nouvelle version du Covid-19.

Les virologues ont toutefois remarqué un nombre important de mutations sur le variant Centaure notamment sur la protéine Spike qui est responsable de la capacité du virus à pénétrer et donc à infecter les cellules humaines. "Ce ne sont pas tant les mutations exactes, mais plutôt le nombre/combinaison", précisait Tom Peacock, virologue à l'Imperial College de Londres au Guardian. Et d'ajouter : "Il est difficile de prédire l'effet de tant de mutations qui apparaissant ensemble. Cela donne au virus une propriété un peu "générique" où la somme des parties pourrait être pire que les parties individuellement". Le 10 juillet, le professeur d'épidémiologie Arnaud Fontanet estimait sur LCI que le variant Centaure du Covid-19 est "un candidat pour alimenter une nouvelle vague à l'automne".

Quels sont les symptômes du variant Centaure ?

L'OMS juge qu'il est trop tôt pour savoir si le variant Centaure est plus sévère que les précédentes mutations du Covid-19. Un discours dont les grandes liges ont été reprises par le docteur Indrajit Hazarika, le représentant de l'OMS à Maurice, le 11 juillet sur Radio Plus rapporte le site d'information mauricien Defimédia. Le spécialiste estimait toutefois "probable que l'infection causée par ce sous-variant soit légère ou asymptomatique". Pourtant dans la même interview il constatait la hausse rapide du nombre d'hospitalisations liées au variant Centaure.