Abayas et qamis : des vêtements religieux ? Pourquoi leur port à l'école fait polémique

La polémique grandit autour des abayas et des qamis alors que le port de ces vêtements pose question dans les écoles. Liés à la culture musulmane, ces habits sont-ils des signes religieux ?

Si la croix, la kippa ou le voile sont des signes religieux, qu'en est-il d'autres accessoires et vêtements ? Plus particulièrement, comment doit-on comprendre le port d'une abaya ou d'un qami ? C'est la question qui se pose dans de nombreux établissements scolaires alors que le nombre d'élèves parés de ces habits a augmenté ces derniers mois, selon les observations du ministère de l'Education nationale faites le 30 septembre dans une école parisienne. Certains soutiennent que les abayas comme les qamis "sont des marqueurs religieux" à l'instar de la secrétaire d'Etat à la Citoyenneté, Sonia Backès, invitée de Franceinfo le 1er octobre. D'autres ont des approches plus nuancées et considèrent que si les vêtements peuvent être portés pour des raisons religieuses, ils peuvent aussi être plus simplement considérés comme des signes culturels. Derrière ce débat, une question cruciale : tombent-ils sous le coup de la loi de 2004 et le vade-mecum de la laïcité ?

Si certains politiques ont pris position à titre personnel, l'Etat n'a pas encore tranché. Le mardi 4 octobre sur France 2, le ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye est resté vague jugeant que "l'interprétation d'un signe comme étant religieux ou d'un vêtement religieux ne peut pas se faire à partir d'une circulaire. Ce n'est pas la longueur de la robe ou la couleur qui à elles seules permettent de déterminer sa nature religieuse. C'est un ensemble de signes qui peuvent pointer dans cette direction." Quelques jours plus tôt dans un établissement scolaire parisien du 18ème arrondissement le ministre avait tout de même rappelé l'importance de respecter le principe de laïcité. Le soin de trancher sur la question des abayas et des qamis revient donc "aux cellules valeurs de la République qui sont là pour épauler [les établissements], pour pouvoir juger si la tenue est de nature religieuse", a ajouté le membre du gouvernement.

Qu'est ce qu'une abaya ?

L'abaya est aussi connue sous d'autres noms tels que "tchador" ou "burqa". Il s'agit d'un vêtement traditionnel exclusivement féminin et issu de la culture islamique. Cette longue robe a pour but de couvrir l'intégralité du corps de la femme à l'exception du visage, des mains et des pieds. Camouflant les formes du corps, l'abaya se veut un signe de modestie dans la culture islamique. Ce vêtement peut-être considéré comme une extension du voile qui doit couvrir les cheveux de la femme et est adopté par certaines femmes musulmanes. Souvent noire, les modèles d'abaya ont pris des couleurs ces dernières années.

Le port de l'abaya n'est pas systématiquement obligatoire pour les musulmanes, cela dépend de la législation de chaque Etat. En Arabie saoudite, dans d'autres pays du golfe ou encore en Iran, toutes les femmes musulmanes ou non sont contraintes de porter l'abaya. Mais les pays où le port de cette longue robe est obligatoire ne sont pas majoritaires ; dans le reste du Moyen-Orient le vêtement n'est pas obligatoire, pas plus qu'au Maghreb. Le port contraint de l'abaya est souvent décidé dans les pays où le pouvoir est intimement lié à la religion : là où la charia régit les lois ou dans les Républiques islamiques par exemple. Même dans ces pays, des hauts dignitaires religieux militent pour que le port obligatoire de l'abaya soit aboli et que le choix revienne aux femmes.

Le qami, qu'est-ce que c'est ?

Le qami est en quelque sorte le pendant masculin de l'abaya. Le vêtement vient lui aussi de la culture islamique mais est réservé aux hommes. Cela ressemble à une longue tunique qui, comme pour les femmes, doit camoufler les formes du corps et respecter la pudeur. Le qami par sa forme n'est pas sans rappeler d'autres tenues vestimentaires semblables, mais nommées différemment selon les zones géographiques : la djellaba en Afrique du Nord ou le boubou en Afrique de l'Ouest, à noter que ces vêtements sont portés aussi bien par les hommes que par les femmes.

L'abaya et le qami sont-ils des vêtements religieux de l'islam ?

Pour les musulmans qui pratiquent les préceptes religieux les plus stricts, il convient pour les hommes et les femmes de couvrir les parties intimes de leurs corps notamment lors de célébrations religieuses ou des prières. Les femmes sont alors tenues de couvrir tout leur corps et leurs cheveux à l'exception du visage, des mains et des pieds tandis que les hommes doivent se couvrir au moins de la taille jusqu'aux genoux ou alors du haut du corps jusqu'aux genoux en présence de la gente féminine. Les abayas et les qamis permettent de respecter ces principes religieux. Le caractère religieux qui est prêté à ces vêtements est aussi lié à la tradition et aux pratiques du prophète islamique Mahomet. Les hadiths, récits prophétiques, prétendent notamment que le prophète portait le qami. Les vêtements sont donc un moyen de se rapprocher ou d'imiter l'exemple de Mahomet.

L'origine de l'abaya et du qami pourrait aussi être plus culturelle que cultuelle. L'existence de vêtements semblables mais pourtant sans lien direct avec l'islam comme vu plus haut dans cet article nourrit cette thèse. Il faut aussi noter que le Coran ne mentionne pas explicitement le port de l'abaya ou du qami comme des préceptes musulmans et se contente de demander la modestie et l'absence de vanité aux fidèles. La modestie peut effectivement passer par la façon de s'habiller sans exiger le port d'une longue robe comme le prouvent les femmes musulmanes qui ont fait le choix de ne pas porter l'abaya.

Abaya et qami, signes religieux ou habitudes culturelles ?

Au fil du temps, le port de l'abaya et du qami dans le monde islamique a pu devenir une habitude vestimentaire plus qu'un symbole religieux. Ces explications se retrouvent aussi dans les approches des professeurs contactés par le Monde et selon qui "les élèves et parfois leurs familles dénient fréquemment toute dimension religieuse au port de ces tenues mettant en avant leur caractère culturel". La question est alors de savoir comment reconnaître la pratique cultuelle ou l'habitude culturelle.

Pour trancher, les cellules "valeurs de la République" du ministère de l'Education nationale ont expliqué dans un courrier que Le Monde a consulté qu'il faut distinguer les signes ostensiblement religieux de ceux "qui ne sont pas par nature des signes d'appartenance religieuse" mais qui peuvent le devenir "au regard du comportement". Les abayas et les qamis appartiennent à cette deuxième catégorie, il faut alors pour savoir s'ils relèvent du culte ou de la culture s'aider de plusieurs indices comme la régularité du port de la tenue, "la persistance du refus de l'ôter" ou "le fait qu'il s'agisse de tenues traditionnelles portées lors de fêtes religieuses" précise la note. Difficile toutefois de procéder à l'évaluation individuelle du port de l'abaya ou du qami pour chaque élève.