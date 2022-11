Amazon Black Friday : les dates 2022 fuitent sur le site d'Amazon ! Attention le début est imminent

L'opération Black Friday commence bien avant le fameux vendredi noir cette année : les premières promotions arrivent très bientôt avec la "Black Friday Week".

Amazon va griller la politesse à tout le monde pour le Black Friday 2022 ! Cette année, le mastodonte américain compte lancer ses promotions estampillées Black Friday très tôt, avec l'ouverture de la Black Friday Week dans quelques jours. A vrai dire, le groupe américain n'a pas émis de communication officielle, mais Amazon a laissé fuiter les dates de son opération commerciale - la plus importante de l'année.... dans les métadonnées de son site Internet ! On trouve en effet sur la page consacrée au Black Friday 2022 cette mention très explicite dans les datas structurantes de cette url : "Profitez de super Ventes Flash sur des milliers de produits et économisez jusqu'à 35% pendant la Black Friday Week du 18 jusqu'au 28 novembre". Une phrase que l'on trouve également dans certains résultats de recherche de Google ! S'agit-il d'une bévue ? D'une fuite délibérée ?

Il semble en tout cas qu'Amazon mise sur 11 jours consécutifs de Black Friday : il faut donc compter sur deux week-ends de promotions, encadrant une petite semaine (du lundi au vendredi) de rabais, suivis d'un "cybermonday" de rab le 28 novembre. Il est vraisemblable qu'Amazon propose des bons plans très significatifs dès le 18 novembre 2022, le géant américain considérant qu'il est plus pertinent d'opérer très vite et très fort, avec des offres qui retiennent l'attention dès le coup d'envoi. L'année dernière, les offres sur le high-tech lancées dès le début du Black Friday étaient restées tout au long de l'opération commerciale, avec notamment de jolies promotions sur les smartphones.

À noter que la date officielle du Black Friday reste toutefois le vendredi 25 novembre pour cette année 2022 : ce jour-là, des promotions inédites émergent toujours, compte tenu de l'attention des clients, qui restent concentrés sur cette date. Mais attention, pour vraiment profiter des bonnes affaires, nous vous conseillons d'anticiper, de lister ce dont vous avez besoin et des consulter les offres promotionnelles d'Amazon dès le premier jour du Black Friday... le 18 novembre selon toutes vraisemblances !