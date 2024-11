Black Friday Amazon : jusqu'à 65% de rabais ! La date n'est pas arrivée, mais ça bouge déjà vraiment

La date de la Black Friday Week d'Amazon approche. Mais plusieurs jours avant les promos, on peut déjà trouver de sacrés rabais chez le géant de la vente en ligne. Et ça s'intensifie. Découvrez la sélection du jour avec un pointage à -65%.

Sommaire Date du Black Friday Amazon 2024

Promos à suivre sur Amazon

Black Friday Amazon en France Les dates sont désormais connues ! La Black Friday Week 2024 d'Amazon a été fixée à la fin du mois de novembre. Le géant de la vente en ligne a annoncé le jour de lancement de sa grande opération commerciale de fin d'année. Amazon lancera 12 jours complets de promos dès ce jeudi 21 novembre. La véritable date du Black Friday, elle, est connue de tous : il est fixé au vendredi 29 novembre 2024. Amazon poursuivra ensuite les offres jusqu'au Cyber Monday, le lundi 2 décembre. À l'approche de la saison des fêtes, le géant de l'e-commerce Amazon devrait encore frapper fort avec une déferlante de promos non stop. Une opportunité incontournable pour ceux qui anticipent leurs achats de Noël et souhaitent ménager leur budget. Mais cette semaine déjà le Black Friday Amazon est précédé d'une généreuse avant-première avec de nombreuses ventes flash. La plateforme permet ainsi à ses utilisateurs de préparer leur wishlist et de saisir déjà quelques opportunités pour faire de super économies. Pour tirer le meilleur parti de ces promos d'Amazon lors du Black Friday, plusieurs astuces sont à considérer. Premièrement, l'inscription à l'essai gratuit de 30 jours à Amazon Prime pourrait s'avérer judicieuse, offrant la livraison en 1 jour ouvré et l'accès prioritaire aux ventes flash. De plus, il est recommandé de se connecter régulièrement à la page du Black Friday sur le site et à celle des ventes flash, déjà très riche en promos. Il suffira ensuite d'utiliser les outils de filtrage et de recherche du site pour naviguer efficacement parmi les offres. Utiliser l'application Amazon pour un shopping optimisé est sans doute un plus. Mais il y a surtout une chose à faire pour vraiment faire de bonnes affaires : commencer en amont à surveiller les offres et les prix sur les produits que vous ciblez. Jusqu'au jour-J, on fait monter la température ci-dessous en dénichant les meilleures offres repérées chez le géant de la vente en ligne. Et vous allez voir, celles-ci n'ont bien souvent rien à envier aux promos du Black Friday.

Dernières infos

On récapitule : les dates officielles du Black Friday 2024 et de la Black Friday Week Amazon sont donc fixées dans la deuxième quinzaine de novembre. Si Amazon n'a pas encore communiqué sur la nature des offres et leur intensité, on cible logiquement sur un début des véritables promos dès le jeudi 21 novembre, date du grand démarrage. Le Black Friday jouera aussi les prolongations jusqu'au lundi 2 décembre, jour du traditionnel "Cyber Monday" chez Amazon comme chez ses concurrents.

Quels sont les produits suivre pendant le Black Friday Amazon 2024 ?

Sur la liste des articles promis à des prix réduits, on retrouve les incontournables de la high-tech tels que les PC portables, smartphones, téléviseurs ou consoles de jeux, mais également les appareils domestiques comme les aspirateurs ou les robots de cuisine. Les marques de renom telles que Nintendo, Apple, Dell, Samsung, Dyson ou Krups sont susceptibles de figurer parmi les offres.

Mais faire le Black Friday sur Amazon, c'est aussi trouver des milliers de petites perles rares qui seront bien utiles dans votre quotidien. Le Black Friday est évidemment l'occasion de s'équiper en produits Amazon (notamment la gamme Echo) et en accessoires pour vos petits bijoux électroniques, mais aussi en brosses à dents électriques, balances connectées, rasoirs, de poussettes, ou même couches pour bébés !

Pour ce Black Friday 2024 spécifiquement, on surveillera les prix sur les iPhone 16 et iPhone 15, notamment dans leur version Pro, la PS5 qui devrait attirer l'attention après la sortie d'une PS5 Pro elle aussi (sans compter les manettes et les accessoires), les batteries Ecoflow, les incontournables liseuses Kindle, les écouteurs sans fil. Côté maison, comptez sur des promos sur les AirFryer, les aspirateurs balais sans fil, les arbre à chat, micro ondes, caméras de surveillance sans fil (dont les Blink d'Amazon évidemment), jusqu'aux meubles TV, bureau, table basse, ou même gourdes.

Dans le rayon mode, vêtements et maroquinerie enfin, on gardera un oeil sur les montres hommes et connectées, bracelets Apple Watch, sacs à main, baskets, portes cartes, et même des parapluies ou des blouses blanches pour les cours de chimie des lycéens ! Sans oublier un des musts du Black Friday Amazon chaque année, le sac à dos Eastpak noir (celui qu'on a tous porté à nos 16 ans et que les ados chérissent encore).

Pourquoi on s'intéresse tant au Black Friday d'Amazon en France ?

Amazon propose tout au long de l'année des opérations commerciales avec de nombreuses promotions. L'un des événements les plus connus est ainsi le Prime Day qui réserve ses promos et rabais aux abonnés au service Prime, le dispositif qui permet d'obtenir des avantages mais aussi une livraison plus rapide. C'est pourtant fin novembre que les shoppeurs et internautes se rendent en masse sur le site internet du géant américain puisque le Black Friday représente une des périodes les plus importantes en termes de ventes, notamment en France où l'événement s'est démocratisé et étendu ces deux dernières années. Rappelons que le Black Friday est à l'origine une opération née aux Etats-Unis et se tenant le dernier vendredi de novembre, soit le lendemain de Thanksgiving. Et il faut aussi dire que le géant américain est sans doute le cybermarchand qui a le plus contribué à l'importation dans l'Hexagone de la grande journée de soldes américaines.

Dans un sondage mené par YouGov et Linternaute en 2020, 71% des Français comptant profiter des offres du Black Friday sur Internet avaient l'intention de faire des achats sur le site Amazon. Les autres sites du e-commerce français, comme CDiscount, La Fnac ou La Redoute étaient nettement moins sollicités. A titre d'exemple, le PDG d'Amazon revendiquait plus de 50 millions d'euros d'économies pour les clients français en 2022, jusqu'à 75 millions en 2023.

Lors du Black Friday, Amazon, reconnu pour ses offres alléchantes, ne déçoit pas avec la promesse de réductions pouvant atteindre 50%, le tout pendant une semaine entière avec la Black Friday Week. Les ventes flash, très prisées pendant le Black Friday, sont de courtes durées et suivent le principe du "premier arrivé, premier servi". Il est donc conseillé de préparer à l'avance ce que l'on veut acheter et de rester à l'affût pendant les dix jours de la Black Friday Week pour ne pas manquer les offres sur les appareils électroniques, électroménagers, articles de mode, jeux et jouets.