On a trouvé l'iPhone le moins cher pour le Black Friday

Un iPhone qui dispose encore de tout le nécessaire et avec toutes les garanties d'un reconditionnement optimal à moins de 300 euros, c'est possible avec le Black Friday. Voici l'offre à ne pas manquer à la veille du jour-J.

Vous cherchez des bons plans sur les iPhone pour le Black Friday ? Ce modèle d'iPhone SE sorti en 2020 est proposé à la Fnac et chez son cousin Darty pour 299 euros dans sa version 64 Go, en reconditionné. Avec son programme "Reborn" et le Grade A (soit la meilleure garantie sur le reconditionné), le groupe Fnac garantit qu'il a été en France avec 54 points de contrôle, un effacement des données total et une capacité de charge de la batterie d'au moins 85%. Cet iPhone est compatible avec tout type d'opérateur. La Fnac offre en outre une garantie 12 mois sur l'appareil. Le chargeur et le câble de charge fournis avec l'appareil sont neufs.

Sorti en 2020 donc, l'iPhone SE regroupe certaines composantes de l'iPhone 11 dans le design de l'iPhone 8. Le nouveau smartphone dispose de la même puissance que l'iPhone 11 avec la puce A13 Bionic, mais aussi du même capteur photo grand angle de 12 mégapixels. Il est composé d'un écran LCD Retina de 4,7 pouces. L'iPhone SE garde le bouton home avec lecteur d'empreintes digitales mais ne propose pas la reconnaissance faciale. Il a été proposé dans sa version de base à 489 euros lors de sa sortie, pour 64 Go de stockage alors que l'iPhone 11 affichait à la même époque 629 euros. Il s'agit donc de l'iPhone le plus accessible.

Le Black Friday ayant été lancé depuis vendredi dernier, les iPhone sont déjà en promo avec des prix encore jamais vus pour l'appareil vedette d'Apple. Les iPhone et iPhone 13, s'ils bénéficient de promotions, restent à des prix relativement élevés pour des budgets moyens (voir notre sélection). Mais si vous cherchez un iPhone à prix vraiment très réduit, vous pouvez d'ores et déjà vous tourner vers les offres reconditionnées à l'occasion de ce Black Friday.