Black Friday Playmobil : Astérix, camion de pompier, fourgon de police... Les meilleures promos

Les coffrets Playmobil bénéficient déjà de très belles promos à deux jours du Black Friday. L'occasion de préparer ses cadeaux de Noël en ménageant son porte-monnaie...

Le Black Friday est toujours catalogué, à tort, comme l'événement commercial de la tech par excellence. Mais juste avant Noël, c'est aussi l'occasion d'acquérir des jouets à offrir à petits prix. Parmi les incontournables, on trouve déjà lors de la Black Friday Week de nombreux ensembles Playmobil en réduction. Les premières promos ont en effet frappé les figures articulées en plastique dès la fin de la semaine dernière, soit à une semaine de l'événement commercial fixé ce vendredi 25 novembre.

Les univers ne manquent pas chez Playmobil : de James Bond à Astérix en passant par Star Trek, Retour vers le futur et Volkswagen, il y en a pour tous les goûts ! Sans compter les incontournables camions de pompier, véhicules et commissariats de police ou les univers plus familiaux... Voici quelques offres à surveiller.

Playmobil Astérix

Playmobil Dragons - Krokmou

Playmobil camion de pompiers

Playmobil véhicules et commissariat de police

Famille et autres univers

