DIRECT. Black Friday 2022 : les promos à ne pas rater EN DIRECT

BLACK FRIDAY. Le Black Friday 2022 est lancé depuis ce vendredi matin et les offres continuent à déferler dans les enseignes participantes. Suivez le meilleur des offres en direct...

15:31 - La carte Avantage SNCF toujours disponible à moitié prix Bien que le Black Friday soit officiellement fixé au vendredi 25 novembre, plusieurs enseignes commencent déjà à dégainer de belles offres de promotion. On retrouve notamment une remise très attendue de la part de la SNCF avec l'abonnement d'un an à la carte Avantage SNCF à moitié prix ! Profitez de nombreuses réductions sur vos voyages avec cet abonnement qui vous fera économiser sur vos voyages toute l'année.

15:08 - Le Google Pixel 6A est à son meilleur prix pour le Black Friday ! Attention ! Promotion en cours chez Amazon pour le Black Friday ! le site propose actuellement le Google Pixel 6A, l'un des meilleurs téléphones au rapport qualité/prix avec une excellente promotion. Cet smartphone, bradé avant le lancement officiel du Black Friday, perd ainsi plus de 100 euros par rapport à son prix de lancement. Le Google Pixel 6A est actuellement disponible à 335 euros. Google Pixel 6a Neuf à partir de 334,01 € Occasion à partir de 310,63 € Amazon 343,00 €334,01 € Voir Amazon 343,00 €310,63 € Voir

La console Microsoft Xbox Series S en promotion chez la Fnac pour le Black Friday ! La Fnac propose déjà de nouvelles promotions pour le Black Friday ! Retrouvez la console Microsoft Xbox Series S au meilleur prix de 229,99€ pour l'événement. Un très joli prix comparé à son tarif habituel de 299,99€ ! Profitez de vos jeux préférés comme Halo Infinite ou A Plague Tale : Requiem grâce à cette console de jeux nouvelle génération. La console Xbox Series S à 229 euros chez la Fnac.

Retrouvez toutes les promotions du Black Friday sur le site officiel de la Fnac. Cette information a été réalisée en collaboration avec la Fnac.

14:20 - Ce PC gamer perd 20% de son prix avec le Black Friday ! CDiscount profite du Black Friday pour casser les prix sur de nombreux produits d'informatique ! Le site vous propose le PC portable gamer Asus TUF Gaming A15 à seulement 599,99 euros avec les offres du Black Friday ! Profitez d'un excellent ordinateur avec processeur AMD Ryzen 5 et d'une carte graphique RTX 3050 pour lancer vos jeux vidéo préférés. PC Portable gamer Asus TUF Gaming A15 Neuf à partir de 599,99 € Cdiscount 739,99 €599,99 € Voir

13:52 - Le Nothing Phone disponible à moins de 400 euros Testé et approuvé par notre rédaction, le Nothing Phone (1) est un excellent téléphone Android qui bénéficie de plusieurs atouts originaux pour se démarquer de la concurrence. Ce dernier est actuellement en promotion sur Amazon, et il est possible de mettre la main sur le Nothing Phone (1) à 399,99 euros pour le Black Friday.

13:24 - Le très récent jeu Sonic Frontiers déjà à moins de 30 euros pour le Black Friday A peine sorti il y a quelques semaines, le jeu Sonic Frontiers est en promotion chez Leclerc ! Retrouvez votre hérisson bleu préféré dans cette nouvelle aventure pleine d'action et de vitesse ! Le jeu Sonic Frontiers sur PS5 est actuellement disponible à seulement 29,90 euros pour la Black Friday Week.

13:08 - Ce four passe de 600 à 300 euros avec le Black Friday ! Besoin d'un nouveau four pour votre domicile ? Boulanger a pensé à vous avec le Black Friday ! L'enseigne vous propose le four encastrable Rosieres à 299 euros avec une première promotion et une offre de remboursement de 100 euros incluse ! Four encastrable Rosieres Neuf à partir de 399,00 € Boulanger 599,00 €399,00 € Voir

12:40 - Profitez de 50€ de crédit Playstation pour moins cher ! Si je vous propose une carte prépayée de 50 euros sur le Playstation Store, vous devez imaginer que cela vous coûtera sûrement 50 euros. Et bien pas avec le Black Friday d'Amazon ! Le site propose une carte prépayée de 50 euros PS Store à 42,49 euros !

12:13 - L'iPhone 14 à son meilleur prix avec le Black Friday ! Grosse promotion en approche ! Rakuten casse le prix du dernier iPhone 14 en proposant une belle réduction par rapport à son tarif de base de 1029 euros ! L'iPhone 14 est actuellement disponible à 879 euros tant que du stock est disponible !

11:52 - Le casque gaming Logitech G435 à petit prix avec le Black Friday Un deal pour les gamers ! CDiscount profite du Black Friday pour proposer le casque gaming Logitech G435 sans fil à seulement 39,99 euros ! Cet achat vous octroie également un antivirus Norton 360 Deluxe offert pour protéger les données de votre ordinateur ! Casque gaming sans fil Logitech G435 Neuf à partir de 39,99 € Cdiscount 39,99 € Voir

11:34 - Le jeu FIFA 22 disponible pour moins de 5 euros ! Le Black Friday 2022 sacrifie de nombreux prix sur les jeux vidéo. En témoigne le jeu FIFA 22 sur Xbox Series X actuellement disponible à seulement 4,99 euros chez CDiscount ! Retrouvez vos stars préférées du ballon rond dans ce jeu toujours aussi culte.

11:02 - Le célèbre polo Lacoste pour homme en promo au Black Friday Besoin de renouveler votre garde robe ? Le Black Friday d'Amazon est aussi là pour ça ! Retrouvez le polo Lacoste pour homme à 43 euros en profitant d'une promotion et d'un coupon à cocher sur le site ! Plusieurs tailles sont disponibles et peuvent afficher différentes promotions. Polo Lacoste noir classique Neuf à partir de 81,95 € Occasion à partir de 66,30 € Amazon 100,00 €81,95 € Voir Amazon 100,00 €66,30 € Voir

10:49 - La souris sans fil et Multi-Dispositif Logitech disponible au prix de 29,99 € La souris Logitech MX Anywhere 2S disposant d'une connectivité Bluetooth, vous permet d'être plus à l'aise en utilisant votre PC et en travaillant. Vous pouvez notamment copier-coller du contenu et naviguer d'un ordinateur à autre. Celle-ci profité d'un prix réduit chez Amazon, elle est disponible en ce moment au prix de 29,99 €, elle bénéficie donc de 48 % de réduction !

10:24 - La Xbox Series S a rarement été à un prix aussi bas avec le Black Friday ! Une console nouvelle génération à prix cassé pour le Black Friday ! Rakuten propose actuellement la Xbox Series S à seulement 214,99 euros au lieu de 299,99 euros ! Pour obtenir ce joli tarif, pensez à utiliser le code promo "BLACK15" lors de votre paiement !