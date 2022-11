Black Friday smartphone : le top 5 des promos ce lundi, la sélection !

Dernières heures pour profiter du Black Friday ! Le Cyber Monday ce lundi permet de profiter de grosses promos sur les smartphones. Encore faut-il trouver la bonne affaire. Voici notre top 5 déniché sur le web !

Envie d'un nouveau smartphone en cette fin d'année ? C'est sans doute le bon moment ce lundi 27 novembre Les "vraies" bonnes affaires du Black Friday sont parfois difficiles à dénicher dans l'océan de promos qui s'affichent sur le web depuis vendredi. Ce lundi, jour du Cyber Monday, on trouve d'ultimes bons plans et de vraies petites pépites à saisir de toute urgence. Pour vous aider à dénicher la perle rare, voici notre dernière sélection actualisée avec un petit top 5 des meilleurs bons plans du web. Du smartphone d'entrée de gamme à 150 euros au haut de gamme Samsung, vous aurez l'embarras du choix en quelques appareils seulement. Bonne session shopping !

1. One Plus Nord 2T

Voici un excellent smartphone 5G proposé à prix réduit durant le Black Friday et ce lundi de Cyber Monday. Avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, le One Plus Nord 2T combine un écran Amoled de 6,43 pouces et un rafraîchissement de 90Hz et un appareil photo avec un capteur de 50Mpx, le tout pour un prix déjà réduit en temps normal mais qui plonge de 25% sur Amazon. Sans doute LE bon plan caché de cette fin de Black Friday.

2. Samsung S22 Ultra

C'est sans conteste l'un des meilleurs smartphones de l'année 2022, le Samsung S22 et ses déclinaisons + et Ultra s'affichent en promotion durant le Black Friday et c'est une belle occasion de s'offrir un smartphone premium, onéreux à un prix (un peu) plus abordable. Excellent en photo, doté d'un écran de 6,8 pouces Amoled de très bonne facture avec en plus un rafraichissement 120Hz, il profite également d'une meilleure charge rapide et du petit stylet Samsung S Pen.

3. Le Google Pixel 6 toujours en promo

C'est l'une des bonnes surprises de cette période de Black Friday, le Google Pixel 6 et sa version d'entrée de gamme le 6a profitent de belles réductions, quelques semaines après la sortie du Pixel 7 qui leur succèdent. Il n'empêche que le Pixel 6 reste un excellent smartphone, plébiscité par la critique et par notre testeur maison qui lui a attribué le statut de meilleur smartphone de l'année 2021, notamment grâce à son rapport qualité-prix. Foncez, cette promo vaut le coup d'oeil !

4. Le Redmi Note 11 à tout petit prix

Deuxième offre très intéressante ce jour de Cyber Monday, le Redmi Note 11, déjà l'un des moins chers du marché et des plus complets dans la catégorie des smartphones d'entrée de gamme à moins de 200 euros, profite de plusieurs promos pour descendre encore son prix. Ce smartphone 4G dispose tout de même d'un écran Amoled de plus de 6 pouces, une puce Snapdragon 680, pas moins de quatre capteurs photos et d'une excellente autonomie.

5. Le Samsung Galaxy A53, valeur sûre

Dans la galaxie des smartphones Samsung Galaxy , les modèles A sont les versions d'entrées de gamme mais ont l'habitude de présenter d'excellents rapports qualité-prix. C'est encore plus le cas en période de Black Friday et l'A53 ne déroge pas à la règle. Ony retrouve un très bon écran AMOLED de 6,5 pouces Full HD, avec un rafraîchissement 120 Hz mais aussi une connexion 5G. Pour une promo vraiment intéressante, privilégiez la version avec 128 Go de stockage.