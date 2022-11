L'iPhone 13 sous les 780 euros, le Mini sous les 760 (Black Friday)

Grâce au Black Friday, l'iPhone 13 est en forte réduction ce vendredi 25 novembre 2022, notamment chez Rakuten et Amazon. Des offres font descendre le prix de l'appareil jusqu'à 160 euros tout compris. Voici la meilleure promo du moment...

L'iPhone et le Black Friday, c'est déjà une longue histoire. Apple aura mis du temps à adhérer à l'opération et à laisser des tiers comme Amazon proposer ses smartphones au rabais. Mais au fil des années, les promos se font à chaque édition plus nombreuses. Cette année, l'iPhone 14, qui vient tout juste d'être commercialisé, restera probablement à des prix élevés. C'est vraisemblablement l'iPhone 13 qui affichera les meilleurs prix lors de ce Black Friday 2022. Le smartphone d'Apple est d'ailleurs déjà en baisse chez plusieurs marchands.

A l'occasion du Black Friday, Rakuten fait notamment passer l'iPhone 13 très largement sous les 800 euros. Un iPhone 13 Midnight 128Go est passé ainsi sous les 780 euros.

iPhone 13 128Go Midnight Neuf à partir de 779,89 € Occasion à partir de 730,00 € Rakuten 779,89 € Voir

Cdiscount 909,00 € 799,00 € Voir

Leclerc 849,00 € Voir

Fnac 908,95 € Voir

Materiel.net 909,00 € Voir

LDLC.com 909,00 € Voir

Darty 909,00 € Voir Reconditionné 785,00 € 730,00 € Voir

Rakuten 779,89 € 735,00 € Voir

Fnac 908,95 € 773,00 € Voir

L'iPhone 13 Mini lui aussi bradé

La version Mini de l'iPhone 13 peut même être trouvée sous les 760 euros chez le Japonais, mais aussi chez Amazon qui tente de s'aligner avec une offre renforcée. Les prix étant très évolutifs, nous vous conseillons de vérifier leur niveau actuel grâce à la box ci-dessous :

iPhone 13 mini 128Go Blue Neuf à partir de 758,00 € Occasion à partir de 645,00 € Rakuten 758,00 € Voir

Amazon 809,00 € 759,00 € Voir

Fnac 808,95 € Voir

Cdiscount 809,00 € Voir

La Redoute 809,00 € Voir

Darty 809,00 € Voir Rakuten 758,00 € 645,00 € Voir

Reconditionné 765,00 € 710,00 € Voir

Fnac 808,95 € 743,80 € Voir

Evidemment, vous trouverez des iPhone moins chers pour le Black Friday, mais tout est question de rapport qualité-prix. Sortie il y a un peu plus d'un an, la génération précédente des iPhone d'Apple est toujours régulièrement citée parmi la meilleure du moment, que ce soit pour sa puissance, son autonomie, ou ses capacités en photographie. La sortie de l'iPhone 14 en septembre a même déçu les plus exigeants, qui estiment que la nouvelle génération n'apporte rien de révolutionnaire au célèbre smartphone.

LIRE AUSSI | Notre sélection du Black Friday dédiée aux promos sur les iPhone : Black Friday iPhone : les meilleures promos ce vendredi Le Black Friday 2022 est lancé chez Apple comme chez les revendeurs ce vendredi, avec de nombreuses offres sur les iPhone. On vous aide à vous y retrouver...

our donner un ordre d'idée à ceux qui hésitent, l'iPhone 13 s'affiche depuis environ six mois entre 800 et 830 euros pour les prix les plus bas, parfois à plus de 900 euros chez de nombreux revendeurs, ainsi que sur l'Apple Store. Pour le trouver à petits prix pendant le Black Friday, il faut bien évidemment faire le tour des revendeurs (nos box de comparaison ci-dessous et notre grande sélection d'offres du Black Friday 2022 sur les iPhone sont là pour vous faciliter la tâche).