Variant XBB.1.5 du Covid : venu des Etats-Unis, une menace ?

Alors que la France a les yeux rivés sur l'explosion des cas de Covid en Chine, un nouveau variant pour l'heure plus discret se propage rapidement aux Etats-Unis, le XBB.1.5.

L'année 2023 risque d'être marquée par la propagation du nouveau - et énième - variant, venu des Etats-Unis. Le coupable ? Le sous-lignage du variant Omicron, le XBB.1.5. En France le variant majoritaire reste pour le moment le variant BQ.1.1. Entre Noël et le jour de l'an, XBB.1.5. était majoritaire sur une partie Est du continent américain, le reste du pays étant toujours davantage frappé par le variant BQ.1.1, selon la compilation officielle de données américaine sur le Covid, le CDC. L'organisme précise toutefois qu'au 31 décembre ce nouveau sous-variant d'Omicron représentait un peu plus de 40% des contaminations. Ce nouveau variant est dit recombinant, ce qui signifie qu'il est issu d'une association de variants précédents. Ainsi, les sous-lignages BJ.1 et BM.1.1.1 ont engendré le variant XBB, qui a donc muté engendrant le variant XBB.1.5.

Surnommé "Kraken" sur Twitter par le biologiste canadien T. Ryan Gregory, nombreux spécialistes américains se sont dits préoccupés de sa propagation rapide. "Depuis quelques mois, nous n'avons pas vu un variant qui a explosé à cette vitesse", a pu déclarer la spécialiste Pavitra Roychoudhury sur CNN.

Une contagiosité accrue ?

Bien qu'actuellement, les informations demeurent incertaines sur la nature des symptômes, ce nouveau sous-variant XBB.1.5 infecterait "plus facilement des personnes qui présentent déjà une immunité, donc celles qui ont été déjà infectées ou qui ont été vaccinées", a développé sur LCI l'épidémiologiste Mircea Sofonea. Sur Twitter, le spécialiste T. Ryan Gregory a partagé que selon les premiers résultats, "les hospitalisations augmentent rapidement dans les endroits où la vague de XBB.1.5 déferle, notamment dans l'État de New York. Cependant, il reste à voir quelle sera la gravité d'une vague XBB.1.5" a t-il nuancé en ajoutant qu'il était trop tôt pour déterminer sa virulence.

Le variant XBB.1.5 déjà en France

Comme l'a précisé Le Parisien, ce variant circule déjà en France mais à très faible proportion, 15 cas ont été recensés depuis le 2 janvier 2023. Quant à l'ampleur qu'il prendra dans l'hexagone, "c'est assez difficile à prédire" a indiqué au quotidien Étienne Simon-Lorière membre de l'Institut Pasteur. Il faudra un nombre suffisant d'introductions à succès pour le virus afin qu'il ait l'opportunité d'entrer en compétition avec la diversité des lignages déjà présents", a-t-il également rapporté.