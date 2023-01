Soldes d'hiver EN DIRECT : le top des promotions chez Amazon, Boulanger, Fnac...

14:24 - Le jeu Zelda : Skyward Sword HD en promotion pour les soldes d'hiver

Il est assez rare de voir des promotions sur un jeu Zelda. Les soldes proposent tout de même une baisse de prix sur le remake de The Legend of Zelda : Skyward Sword HD sur Nintendo Switch ! Habituellement disponible pour 45 euros, ce titre emblématique est désormais proposé à 33 euros dans le cadre des soldes d'hiver 2023. Jeu Switch NINTENDO The Legend of Zelda : Skyward Sword HD Neuf à partir de 33,66 € Boulanger 44,99 €33,66 € Voir