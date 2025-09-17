Black Friday : quelles sont les promos attendues sur les aspirateurs ?

Le Black Friday 2025 arrive bientôt ! Des offres intéressantes sont particulièrement attendues sur les aspirateurs Dyson ou les aspirateurs robots.

Le Black Friday est bientôt de retour ! Pour l'édition 2025, il est prévu le 28 novembre. Comme chaque année, vous pourrez profiter de remises parfois très intéressantes. Parmi les objets les plus recherchés : les aspirateurs. Eh oui, tout le monde en a un (voire plusieurs) chez soi. Que vous soyez en quête d’un modèle puissant pour les tapis, d’un aspirateur Dyson, d’un appareil léger et pratique pour les petites surfaces, ou d’un robot autonome pour simplifier votre quotidien, le Black Friday est le moment idéal pour s'en acheter un.

A l'heure actuelle, il n'est pas encore possible de savoir quelles seront les promotions lors du Black Friday 2025. Mais les offres de l'année précédente donnent une bonne indication de ce qu'on peut attendre. Et bonne nouvelle, il y avait des offres très intéressantes.

Pour ceux qui ne jurent que par Dyson, bonne nouvelle, la marque proposait de grosses réductions, allant de -100 à -300 euros sur beaucoup de ses aspirateurs. Côté aspirateurs robots, il y avait également de belles promotions ! Le Black Friday 2025 est une excellente occasion pour investir dans ces bijoux technologiques, avec des réductions qui allaient jusqu’à -50 % en 2024.

Plus classiques, les aspirateurs balais séduisent toujours pour leur praticité. Leurs principaux avantages : leur légèreté et leur maniabilité. Ils sont parfaits pour un nettoyage rapide et efficace, notamment dans les petits espaces ou les appartements. Sans fil pour la plupart, ils fonctionnent sur batterie et offrent une grande liberté de mouvement. Des remises très intéressantes sont aussi attendues sur ces modèles plus classiques.