Black Friday aspirateur : des promos avant le jour J, jusqu'à -150 euros sur les aspirateurs Dyson

BLACK FRIDAY ASPIRATEUR. Chaque année, le Black Friday est l'occasion de faire de belles affaires sur les aspirateurs Dyson, les aspirateurs robots, etc. En attendant la date fatidique, nous avons déjà repéré des aspirateur en promotion.

Black Friday 2024 : recevez nos alertes bons plans ! Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. newsletter.form.rgpd.part1 newsletter.form.rgpd.part2 newsletter.form.rgpd.part3 newsletter.form.rgpd.part4

Le Black Friday, l'événement commercial incontournable, approche à grands pas. Si la date officielle est le dernier vendredi de novembre, de nombreuses enseignes n'attendent plus ce jour précis pour lancer leurs promotions. Cette période est l'occasion de changer d'aspirateur pour investir dans modèle plus performant, ou de craquer sur un aspirateur Dyson ou un aspirateur robot.

Qu'il s'agisse d'aspirateurs sans fil, d'aspirateurs robots ou traditionnels, d'aspirateurs laveurs, les offres affluent bien en amont du Black Friday. Les géants de la vente en ligne comme Amazon, Cdiscount ou encore Fnac proposent des remises allant parfois jusqu'à 50 %, permettant ainsi aux consommateurs de faire de bonnes affaires sans attendre la fin du mois.

Les aspirateurs, indispensables au quotidien, sont souvent coûteux. Ils sont depuis quelques années des produits phares du Black Friday. Les marques Dyson, Roomba, Rowenta ou Bosch rivalisent d'offres pour séduire les consommateurs, avec des promotions attrayantes.

Cependant, il est important de bien comparer les prix avant de céder à l'euphorie des promotions. Comme chaque année, tout le long du mois de novembre, la rédaction part à la recherche des meilleures offres. Et bonne nouvelle cette année, les commerçants proposent déjà des réductions alléchantes sur les aspirateurs avant le jour J. Comme par exemple, des aspirateurs Dyson avec un rabais jusqu'à -150 euros.

Des aspirateurs Dyson en promo, jusqu'à -150 euros

La marque Dyson reste l'un des leaders du marché en matière d'aspirateurs. Tout le monde rêve d'avoir un aspirateur Dyson pour se faciliter la tâche à la maison. Mais le prix en rebute plus d'un ! Heureusement, la période du Black Friday est l'occasion de profiter de bonnes affaires.

Aspirateur sans-fil Dyson V11™ Fluffy Neuf à partir de 449,00 € Dyson 449,00 € Voir

Rakuten 449,00 € Voir

Amazon 649,99 € Voir

Pixmania 973,74 € Voir

Aspirateur balai NEW DYSON V10 Absolute Neuf à partir de 427,82 € Rakuten 427,82 € Voir

Amazon 497,90 € Voir

Pixmania 597,98 € 538,49 € Voir

Cdiscount 559,99 € Voir

Ubaldi 579,00 € Voir

Fnac 597,80 € Voir

Darty 599,00 € Voir

Dyson 599,00 € Voir

Boulanger 599,00 € Voir

ManoMano 668,58 € Voir

Aspirateur sans fil DYSON V12 Detect Slim Absolute Neuf à partir de 529,99 € Cdiscount 529,99 € Voir

Amazon 689,63 € 598,00 € Voir

Rakuten 599,00 € Voir

Fnac 697,80 € Voir

Darty 699,00 € Voir

Dyson 699,00 € Voir

ManoMano 763,79 € Voir

Des aspirateurs robots jusqu'à -70%

Faire le ménage depuis son canapé, c'est possible grâce aux aspirateurs robots. Ce sont les meilleurs lorsqu'il s'agit de garder vos sols/tapis propres sans trop bouger. Ils peuvent être un outil précieux pour l'entretien des sols dans la plupart des maisons. Si le prix peut vous freiner, le Black Friday est le moment parfait pour investir dans ce type d'appareil. Vous ne le regretterez pas, surtout si vous manquez de temps ou si vous détestez simplement passer l'aspirateur.

Aspirateur robot iRobot - Roomba i1156 Neuf à partir de 219,00 € Occasion à partir de 250,00 € Amazon 459,00 € 219,00 € Voir

Fnac 249,99 € Voir

Cdiscount 268,90 € Voir

Rakuten 274,10 € Voir

Leclerc 369,00 € Voir

Darty 385,75 € Voir

ManoMano 431,12 € Voir Rakuten 274,10 € 250,00 € Voir

Aspirateur robot Airrobo Neuf à partir de 116,99 € Darty 116,99 € Voir

Fnac 259,99 € Voir

Aspirateur robot Irobot ROOMBA Combo I5+ Neuf à partir de 389,00 € Occasion à partir de 211,29 € Darty 389,99 € Voir

Rakuten 389,00 € Voir

Boulanger 699,00 € 389,00 € Voir

Cdiscount 396,65 € Voir

Amazon 699,00 € 530,43 € Voir

Fnac 603,27 € Voir

Pixmania 677,73 € Voir Rakuten 389,00 € 211,29 € Voir

Aspirateur robot iRobot Roomba Combo Essential (Y0110) Neuf à partir de 179,00 € Occasion à partir de 139,78 € Rakuten 179,00 € Voir

Amazon 299,00 € 179,00 € Voir

Boulanger 179,00 € Voir

Cdiscount 189,00 € Voir

ManoMano 299,99 € 190,61 € Voir

Leclerc 198,00 € Voir

Pixmania 226,19 € 220,20 € Voir

Fnac 222,50 € Voir

Darty 249,99 € Voir Amazon 299,00 € 139,78 € Voir

Rakuten 179,00 € 160,00 € Voir

Fnac 222,50 € 249,99 € Voir

Aspirateur Robot Lefant Neuf à partir de 99,99 € Amazon 299,98 € 99,99 € Voir

Des aspirateurs balai sans fil déjà en promotion avant le Black Friday

Les aspirateurs sans fil séduisent un large public. Ils font partis des produits les plus vendus car ils sont foncièrement pratiques et plus faciles à transporter d'une pièce à autre en comparaison avec les aspirateurs traineaux. On en trouve à de très bons prix, surtout pendant la période du Black Friday.

Aspirateur balai Rowenta X-FORCE FLEX 12.60 Neuf à partir de 279,00 € Darty 279,00 € Voir

Rakuten 279,00 € Voir

Cdiscount 279,00 € Voir

Fnac 398,79 € 351,42 € Voir

Amazon 357,14 € Voir

Pixmania 416,36 € Voir

Aspirateur balai BOSCH Unlimited 8 Neuf à partir de 329,00 € Rakuten 329,00 € Voir

Boulanger 529,99 € 329,00 € Voir

Aspirateur Balai Sans Fil Hoover HF916BF Neuf à partir de 269,99 € Amazon 469,00 € 269,99 € Voir

Aspirateurs laveurs Bissel, Tineco... Déjà des promos

Les aspirateurs laveurs viennent révolutionner le monde du ménage. Multifonctions, ils aspirent, lavent et sèchent. Ils sont particulièrement efficaces sur les tapis et moquettes. Si vous voulez de l'efficacité, ces aspirateurs laveurs sont faits pour vous. Parmi les marques les plus plébiscitées, on retrouve Bissel et Tineco. Si leur prix est élevé, le Black Friday est le bon moment pour investir.

Aspirateur Lavant Tineco Floor One S5 Neuf à partir de 389,00 € Occasion à partir de 300,05 € Cdiscount 389,00 € Voir

Amazon 399,00 € Voir Amazon 399,00 € 300,05 € Voir

Rakuten 459,00 € Voir

B3898N SpinWave + Vac Pet Pro Neuf à partir de 298,00 € Occasion à partir de 299,00 € Fnac 378,99 € 298,00 € Voir

Darty 299,99 € Voir

Rakuten 299,00 € Voir

Boulanger 379,00 € 299,00 € Voir Fnac 378,99 € 299,00 € Voir

Aspirateur laveur CrossWave C3 Select 3551N Neuf à partir de 199,00 € Occasion à partir de 213,85 € Rakuten 199,00 € Voir

Leclerc 199,00 € Voir

Boulanger 279,00 € 199,00 € Voir

Ubaldi 203,00 € Voir

Amazon 213,85 € Voir

Fnac 279,99 € Voir Amazon 213,85 € Voir

Les promotions sur les aspirateurs Dyson et les aspirateurs robots sont très recherchées pendant tout le mois de novembre et les marchands l'ont bien compris. Pour ne pas vous faire avoir, pensez à bien comparer les prix sur les différents sites. En effet, certains ont pour stratégie d'augmenter leur prix quelques jours avant les promos du Black Friday, de façon à vous faire croire à un plus gros rabais. Un consommateur averti en vaut deux.