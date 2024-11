Black Friday smartphone : baisse de prix sur le Samsung Galaxy S24 Ultra !

Le Black Friday se tient cette semaine avec de multiples offres sur les smartphones. Samsung, Xiaomi, Google... On vous déniche les meilleures promotions déjà disponibles.

Sommaire Samsung Galaxy S

Samsung Galaxy A

Samsung Galaxy Z

Google Pixel

Xiaomi et Xiaomi T

Honor, OnePlus, Oppo, Huawei... Black Friday et smartphone vont ensemble depuis déjà plusieurs années. Depuis l'introduction en France de la grande opération commerciale de fin d'année, la recherche d'un téléphone au meilleur prix, juste avant Noël, fait pleinement partie du "vendredi noir". Et avec les "Black November", "Black Friday avant l'heure" et autres "Black Friday en avant-première", les smartphones sont déjà bradés bien avant la date officielle du Black Friday, le 29 novembre 2024 pour celui qui nous intéresse. Plus le Black Friday approche, plus les prix évoluent chez les fabricants comme chez les revendeurs. Il faut dire que le Black Friday arrive comme chaque année à point nommé pour les smartphones. Samsung, Apple, Google, mais aussi les chinois Xiaomi ou OnePlus ont renouvelé leurs gammes de produits, depuis la rentrée pour certains ou même le début d'année pour d'autres, laissant d'importants stocks des précédentes générations de smartphones à écouler. A la fin novembre, l'opportunité est donc grande de liquider les anciens modèles, avec des prix réduits. Parmi les meilleures offres du Black Friday sur les smartphones, on retrouve notamment le Google Pixel 9 Pro, sorti récemment et déjà en promotion sur le site d'Amazon. Le Samsung Galaxy S24 Ultra, sacré meilleur smartphone de l'année, est également en promotion et perd 200e sur son tarif habituel avec un bonus de reprise en magasin.

Dernières offres

10:44 - -50% sur le Samsung Galaxy A33 pour le Black Friday Les téléphones milieu de gamme ne font pas exception aux promotions du Black Friday, et le Samsung Galaxy A33 compte bien le montrer. Lancé originellement à 359€ sur le site officiel, le smartphone avoisine en ce moment les 180€ sur Cdiscount ! Le cybermarchand propose une réduction de 50%, qui réduit le prix à 181,78€. Fort de ses quatre objectifs arrière et de sa batterie de 5000 mAh, le téléphone du constructeur coréen propose plus que jamais un rapport qualité/prix alléchant. Faites vite, car les clients se bousculent et jouent des coudes pour avoir accès à cette offre inédite. 09:31 - Le Google Pixel 9 Pro n'est pas épargné par les réductions A l'occasion du Black Friday, les smartphones connaissent des rabais très intéressants, et les nouveaux modèles ne font pas exception à la règle. Le Google Pixel 9 Pro XL, paru seulement l'été dernier, fait déjà l'objet de réductions étonnantes. Initialement vendu à 1 199,00€, le smartphone profite d'un rabais de 24% et n'affiche plus que 909,99€ sur Rakuten. Reconnu pour sa qualité photo remarquable et ses nombreuses fonctionnalités boostées à l'IA, le Google Pixel 9 Pro est proposé selon quatre coloris différents : Noisette, Obsidien, Porcelaine et Quartz Rose, de quoi satisfaire tous les profils. 24/11/24 - 19:29 - Une promotion exceptionnelle de -70% sur le Galaxy S23 ! Le Black Friday approche à grands pas et les prix ne cessent de diminuer à cette occasion. Rakuten propose des offres plus qu'attractives pour les smartphones, surtout en ce qui concerne le Samsung Galaxy S23, qui voit son prix initial chuter de 67%. Normalement proposé à 1 278,90€, le téléphone Samsung n'affiche plus que 416,87€. Avec sa mémoire interne de 128 Go, sa RAM de 8 Go et son écran de 6,1 pouces, le Galaxy S23 vous est accessible pour 850€ de moins, une affaire à ne pas laisser passer ! A noter que vous pouvez utiliser le code promo BLACK20 pour obtenir -20€ sur votre article ! 24/11/24 - 17:58 - -130€ sur le Samsung Galaxy A55 : Rakuten brade ses prix ! Une chute de 130€ : c'est ce que vient de connaître le prix du Samsung Galaxy A55 5G sur le site de Rakuten. Initialement proposé à 429,00€, le téléphone n'affiche plus que 299,99€, soit une réduction de plus de 130€. A l'approche des fêtes de Noël, il va sans dire que ce rabais arrive à point nommé ! Disponible en quatre coloris différents (Bleu, Lila, Lime et Bleu Nuit), le Galaxy A55 présente un écran de très haute définition ultra fluide, ainsi que trois caméras arrière pouvant capturer vos instants de vie de 50 à 5 Mpx. A noter que grâce au code BLACK10, vous pourrez économiser 10€ sur votre article. 24/11/24 - 16:13 - Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro baisse ses prix à l'approche du Black Friday Une réduction de 36% : c'est ce que propose Amazon à ses clients sur le Xiaomi Redmi Note 13 Pro, à l'occasion du Black Friday. Une affaire croustillante qui fait passer le prix de base de 399,90€ à 256,99€, ce qui représente une baisse de 150€ environ. Avec son autonomie de 24 heures et ses trois caméras arrière capables de capturer des images en 200 Mpx, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro peut conquérir le cœur de n'importe qui. 24/11/24 - 15:41 - Une belle réduction pour le Xiaomi Redmi Note 13 sur Amazon Dans moins d'une semaine, le Black Friday sera officiellement lancé, mais les cybermarchands proposent déjà des réductions de folie ! Amazon confirme cette information grâce à ses 40% de réduction sur le Xiaomi Redmi Note 13. Initialement proposé à 249,90€, le téléphone n'affiche plus que 149,99€. L'offre Black Friday fait donc chuter le prix de 100€ ! Une occasion en or pour ce smartphone doté d'un écran de 6,67 pouces, d'une résolution de 1080 x 2400 et d'une batterie de 5000 mAh. 24/11/24 - 14:37 - Une chute de 310€ sur le Samsung Galaxy S24+ à obtenir dès maintenant A l'approche du Black Friday, les prix dégringolent à n'en plus finir, et c'est le cas pour le Samsung Galaxy S24+ Indigo 256 Go. Boulanger propose aujourd'hui une offre très attractive pour ce téléphone sorti début 2024. Apprécié pour sa luminosité d'écran très élevée, son appareil photo complet et ses trois capteurs arrières capables de capturer une image en 50 Mpx, ce smartphone vous est proposé en ce moment à 859,00€ en reconditionné. Boulanger propose alors une baisse de 310€ par rapport au prix de base, qui plafonne à 1169,00€. Garanti 2 ans, le Galaxy S24+ Indigo 256 Go vous ouvre les bras ! 24/11/24 - 12:58 - Black Friday : le Xiaomi 14 Ultra perd 500€ ! Les téléphones haut de gamme n'échappent pas aux réductions du Black Friday ! Le Xiaomi 14 Ultra 5G, initialement vendu 1 501€, n'est plus qu'à 1 001€ en cette fin de novembre. Grâce à une promotion de 33%, la FNAC vous épargne 500€ sur ce téléphone, proposé selon deux coloris différents : Noir et Blanc. N'attendez plus et foncez vous faire plaisir ! 24/11/24 - 11:25 - Black Friday : - 200€ sur le Samsung Galaxy A33 Les téléphones milieu de gamme ne font pas exception aux promotions du Black Friday, et le Samsung Galaxy A33 compte bien le montrer. Lancé originellement à 379€ sur le marché, le smartphone avoisine en ce moment les 180€ sur Cdiscount ! Fort de ses quatre objectifs arrière et de sa batterie de 5000 mAh, le téléphone du constructeur coréen propose plus que jamais un rapport qualité/prix alléchant. Faîtes vite, car les clients se bousculent et jouent des coudes pour avoir accès à cette offre inédite.

Quelles promos sur les Samsung Galaxy S lors du Black friday ?

Le dernier Samsung Galaxy S24 Ultra s'est imposé dans notre classement des meilleurs smartphones comme le must de l'année 2024, par la qualité de ses caméras et les nombreuses fonctionnalités offertes par son intelligence artificielle "Galaxy AI". Et bonne nouvelle pour le Black Friday : dévoilé le 17 janvier 2024, il y a une éternité donc, il arrive en fin de vie ! Mais si le Black Friday ne fait pas suffisamment baisser les prix de la gamme des S24 (Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra), vous pouvez totalement craquer pour son prédécesseur, le S23, voire le S22. Avec de grosses performances pour le jeu vidéo et les photos, ils demeurent toujours des incontournables.

Reconditionné 629,00 € 574,00 € Voir

Amazon 899,00 € 578,99 € Voir

Fnac 899,00 € 585,50 € Voir

Rakuten 696,90 € 780,00 € Voir

Samsung Galaxy S22 Neuf à partir de 349,99 € Boulanger 549,00 € 349,99 € Voir

Les Samsung Galaxy A aussi en embuscade

Samsung, c'est aussi la gamme des Galaxy "A", dont le dernier né est le Samsung Galaxy A55. Et celui-ci a également quelques mois au compteur puisqu'il est sorti en mars dernier. De quoi espérer un déstockage pour le Black Friday ? Généralement plus abordable, le Samsung Galaxy A offre d'excellente performances pour une solide batterie de 5000 mAh qui permet d'en profiter pleinement. Sans compter qu'il reste un des meilleurs photophones disponibles en dessous des 500 euros et même sous les 300 euros si on se penche sur ses petits frères, les Galaxy A 35, A25, A15 et même A05, aux prix (et aux performances) fortement dégressifs !

Qu'attendre du Black Friday pour les Samsung Galaxy Z ?

Nous serions évidemment incomplets si nous ne mentionnions pas les smartphones pliants de Samsung. Les derniers en date, le Samsung Galaxy Z Fold 6 et son petit frère, le Samsung Galaxy Z Flip 6, ont été dévoilés par la marque coréenne cet été. Le tout avec du nouveau côté design pour proposer un smartphone pliable type "livre", avec des bords revus, qui se rapproche du design du Samsung Galaxy S24 Ultra. A surveiller donc : les prix du Z Fold 5 et du Z Flip 5 qui pourraient valser lors du Black Friday.

Les prix du Google Pixel à surveiller pendant le Black Friday

La série des Google Pixel 9 (Google Pixel 9, le Google Pixel 9 Pro, le Google Pixel 9 Pro XL et le Google Pixel 9 Pro Fold) a officiellement été présentée au grand public au début du mois d'août 2024, ce qui donne peu de marge à des rabais lors du Black Friday. Mais le Google Pixel 8 sorti l'année précédente avec une hausse de prix significative à l'époque, devrait marquer ce Black Friday 2024. Doté notamment d'un excellent appareil photo grâce à l'algorithme intégré au téléphone, il comptait déjà plusieurs fonctionnalités boostées à l'intelligence artificielle, comme la retouche automatique des photos, la modification des visages, ou la suppression des sons parasites des vidéos... Le Google Pixel 7 restera lui aussi un choix extrêmement intéressant lors de ce Black Friday pour son prix !

Xiaomi et Xiaomi Y, les vraies stars du Black Friday 2024 ?

Le Xiaomi 14, dernier né de la marque chinoise, est sorti pour sa part en février 2024, quelques jours après le Samsung Galaxy S24 et quelques jours avant le Samsung Galaxy A55. Ce qui le place en bonne position parmi les candidats aux rabais pendant ce Black Friday. Décliné en Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro et Xiaomi 14 Ultra, il peut se transformer en monstre de puissance, doté de nombreuses caractéristiques dignes d'un téléphone haut de gamme. Ajoutez à cela une recharge très rapide et un quadruple appareil photo et vous obtenez le fleuron de Xiaomi.

Xiaomi joue aussi sur la multiplication des gammes, puisque la marque compte aussi les Xiaomi 14T, 14T Pro et Mix Flip. Ces derniers, sortis en septembre, devraient moins bénéficier du Black Friday, mais comme ils jouent sur le créneau des smartphones milieu de gamme, avec un excellent rapport qualité-prix pour des performances fiables, ils pourraient bien voler la vedette aux smartphones cités plus haut. Sans compter encore une fois la génération des Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro, remontant à l'année dernière, qui pourrait sortir du lot.

Honor, OnePlus, Oppo, Huawei... Quelles alternatives côté smartphone pour le Black Friday ?

Bien d'autres alternatives à ces trois marques majeures seront proposées lors du Black Friday sur les smartphones. La marque Honor, qui bénéficie toujours d'excellentes critiques et d'un vivier de fans absolus chez les amateurs de smartphones hauts de gamme, devrait attirer comme chaque année l'attention. Alors que le Magic 7 a été annoncé pour la fin octobre 2024, avec pour la première fois Android 15, la génération des Honor Magic 6 et Magic 6 Pro sera à surveiller de très près. Même chose avec OnePlus qui devrait sortir un OnePlus 13 bien haut perché très prochainement et devrait donc voir ses OnePlus 12 frappés par les offres lors de ce Black Friday.

Lors du Black Friday pourra encore jeter un œil aux promotions offertes sur les téléphones de la gamme Huawei Pura 70, même si la marque connait cependant de lourds handicaps depuis plusieurs années à cause de sanctions américaines, notamment l'absence des services de Google et de la 5G. Citons aussi et enfin le grand retour d'Oppo en Europe et en France cette année, après une "pause commerciale" (ou plutôt des problèmes juridiques) d'un an. Les Oppo Reno 12 et Oppo Reno 12 Pro sont proches en termes de sorties (ils ont été commercialisés en juin), mais pourraient faire l'objet de beaux rabais.