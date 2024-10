Black Friday smartphone : Samsung, Google Pixel, Xiaomi... Des prix à ne pas manquer

Le Black Friday revient en 2024 et les smartphones vont de nouveau voir les prix valser. Samsung Galaxy, Google Pixel, Xiaomi, Honor, OnePlus... Voici les modèles à surveiller.

Le Black Friday est généralement un très bon moment pour acheter un smartphone. Chez tous les principaux fabricants ou presque, un nouveau modèle phare sort chaque année. Samsung, Apple, Google, mais aussi les chinois Xiaomi ou OnePlus renouvellent ainsi leurs gammes de produits, laissant d'importants stocks des précédentes générations de smartphones à écouler. A la fin novembre, l'opportunité est donc grande de liquider les anciens modèles, avec des prix réduits.

Pour les consommateurs à la recherche d'un bon smartphone pas trop cher, le Black Friday 2024 donnera en tout cas comme à l'accoutumée l'embarras du choix. Dans toutes les grandes marques, au moins un smartphone affiche généralement des prix barrés très alléchants chaque année. Tour d'horizon des modèles et des prix à surveiller pour ce cru 2024.

Samsung Galaxy S

Le dernier Samsung Galaxy S24 Ultra s'est imposé dans notre classement des meilleurs smartphones comme le must de l'année 2024, par la qualité de ses caméras et les nombreuses fonctionnalités offertes par son intelligence artificielle "Galaxy AI". Et bonne nouvelle pour le Black Friday : dévoilé le 17 janvier 2024, il y a une éternité donc, il arrive en fin de vie ! Mais si le Black Friday ne fait pas suffisamment baisser les prix de la gamme des S24 (Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra), vous pouvez totalement craquer pour son prédécesseur, le S23, voire le S22. Avec de grosses performances pour le jeu vidéo et les photos, ils demeurent toujours des incontournables.

Samsung Galaxy S24 Neuf à partir de 508,88 € Occasion à partir de 545,00 € Cdiscount 508,88 € Voir

Rakuten 559,88 € Voir

Fnac 899,00 € 614,00 € Voir

Amazon 899,00 € 628,99 € Voir

Pixmania 630,00 € Voir

Reconditionné 669,00 € 639,00 € Voir

SFR 869,00 € Voir

Darty 901,00 € Voir

Electro Dépôt 899,00 € Voir

Materiel.net 899,95 € Voir

Samsung 899,00 € Voir

Boulanger 899,00 € Voir

Ubaldi 927,00 € Voir Rakuten 559,88 € 545,00 € Voir

Amazon 899,00 € 598,90 € Voir

Fnac 899,00 € 599,00 € Voir

Samsung Galaxy S24 Plus Neuf à partir de 639,85 € Occasion à partir de 599,90 € Cdiscount 639,85 € Voir

Rakuten 709,00 € Voir

Amazon 1169,00 € 766,00 € Voir

Pixmania 816,90 € Voir

Fnac 1169,00 € 849,00 € Voir

Samsung 899,00 € Voir

Electro Dépôt 1159,99 € Voir

Darty 1171,00 € Voir

Materiel.net 1169,95 € Voir

Boulanger 1170,98 € Voir

SFR 1179,00 € Voir

Ubaldi 1239,00 € Voir Rakuten 709,00 € 599,90 € Voir

Fnac 1169,00 € 739,00 € Voir

Samsung Galaxy S24 Ultra Neuf à partir de 888,50 € Occasion à partir de 900,00 € Rakuten 888,50 € Voir

Fnac 1469,00 € 921,22 € Voir

Cdiscount 959,98 € Voir

Amazon 1469,00 € 991,95 € Voir

Pixmania 1059,00 € Voir

SFR 1349,00 € Voir

Darty 1471,00 € Voir

Electro Dépôt 1469,00 € Voir

Materiel.net 1469,95 € Voir

Samsung 1469,00 € Voir

Boulanger 1469,00 € Voir Rakuten 888,50 € 900,00 € Voir

Fnac 1469,00 € 1034,00 € Voir

Amazon 1469,00 € 1048,99 € Voir

Samsung Galaxy S23 Neuf à partir de 379,99 € Occasion à partir de 414,90 € Cdiscount 379,99 € Voir

Rakuten 409,89 € Voir

Pixmania 439,99 € Voir

Fnac 500,00 € Voir

Amazon 959,00 € 508,97 € Voir

Reconditionné 549,00 € 519,00 € Voir

SFR 749,00 € Voir

ManoMano 768,33 € Voir

Electro Dépôt 794,89 € Voir

Darty 801,00 € Voir

Samsung 799,00 € Voir Rakuten 409,89 € 414,90 € Voir

Fnac 500,00 € 449,00 € Voir

Amazon 959,00 € 476,99 € Voir

Samsung Galaxy S22 Neuf à partir de 549,00 € Boulanger 549,00 € Voir

Samsung Galaxy A

Samsung, c'est aussi la gamme des Galaxy "A", dont le dernier né est le Samsung Galaxy A55. Et celui-ci a également quelques mois au compteur puisqu'il est sorti en mars dernier. De quoi espérer un déstockage pour le Black Friday ? Généralement plus abordable, le Samsung Galaxy A offre d'excellente performances pour une solide batterie de 5000 mAh qui permet d'en profiter pleinement. Sans compter qu'il reste un des meilleurs photophones disponibles en dessous des 500 euros et même sous les 300 euros si on se penche sur ses petits frères, les Galaxy A 35, A25, A15 et même A05, aux prix (et aux performances) fortement dégressifs !

Samsung Galaxy A55 Neuf à partir de 294,00 € Occasion à partir de 229,00 € Pixmania 294,00 € Voir

Rakuten 299,99 € Voir

Fnac 499,00 € 301,99 € Voir

Cdiscount 308,98 € Voir

Amazon 346,00 € 330,94 € Voir

SFR 429,00 € Voir

Darty 501,00 € Voir

Electro Dépôt 499,89 € Voir

Materiel.net 499,95 € Voir

Samsung 499,00 € Voir

Boulanger 500,99 € Voir Rakuten 299,99 € 229,00 € Voir

Fnac 499,00 € 294,00 € Voir

Amazon 346,00 € 341,99 € Voir

Samsung Galaxy A35 Neuf à partir de 238,99 € Occasion à partir de 206,00 € Amazon 238,99 € Voir

Cdiscount 239,99 € Voir

Rakuten 257,89 € Voir

Pixmania 301,45 € 274,72 € Voir Amazon 238,99 € 206,00 € Voir

Samsung Galaxy Z

Nous serions évidemment incomplets si nous ne mentionnions pas les smartphones pliants de Samsung. Les derniers en date, le Samsung Galaxy Z Fold 6 et son petit frère, le Samsung Galaxy Z Flip 6, ont été dévoilés par la marque coréenne cet été. Le tout avec du nouveau côté design pour proposer un smartphone pliable type "livre", avec des bords revus, qui se rapproche du design du Samsung Galaxy S24 Ultra. A surveiller donc : les prix du Z Fold 5 et du Z Flip 5 qui pourraient valser lors du Black Friday.

Samsung Galaxy Z Fold 5 Neuf à partir de 1199,00 € Occasion à partir de 830,00 € Amazon 1409,87 € 1199,00 € Voir

Rakuten 1217,60 € Voir

Cdiscount 1335,37 € Voir

Fnac 1351,64 € Voir

Darty 2067,00 € Voir Rakuten 1217,60 € 830,00 € Voir

Samsung Galaxy Z Flip 5 Neuf à partir de 492,00 € Occasion à partir de 487,00 € Pixmania 492,00 € Voir

Cdiscount 529,99 € Voir

Rakuten 579,92 € Voir

Amazon 758,99 € 689,49 € Voir

Fnac 1199,00 € 747,19 € Voir

Electro Dépôt 929,00 € Voir

Darty 1199,00 € Voir Fnac 1199,00 € 487,00 € Voir

Rakuten 579,92 € 494,10 € Voir

Amazon 758,99 € 499,10 € Voir

Reconditionné 539,00 € 509,00 € Voir

Google Pixel

La série des Google Pixel 9 (Google Pixel 9, le Google Pixel 9 Pro, le Google Pixel 9 Pro XL et le Google Pixel 9 Pro Fold) a officiellement été présentée au grand public au début du mois d'août 2024, ce qui donne peu de marge à des rabais lors du Black Friday. Mais le Google Pixel 8 sorti l'année précédente avec une hausse de prix significative à l'époque, devrait marquer ce Black Friday 2024. Doté notamment d'un excellent appareil photo grâce à l'algorithme intégré au téléphone, il comptait déjà plusieurs fonctionnalités boostées à l'intelligence artificielle, comme la retouche automatique des photos, la modification des visages, ou la suppression des sons parasites des vidéos... Le Google Pixel 7 restera lui aussi un choix extrêmement intéressant lors de ce Black Friday pour son prix !

Google Pixel 8 Neuf à partir de 439,99 € Occasion à partir de 442,00 € Fnac 797,00 € 439,99 € Voir

Rakuten 449,89 € Voir

Cdiscount 467,46 € Voir

Pixmania 559,00 € Voir

Amazon 799,00 € 559,99 € Voir

Boulanger 579,99 € Voir

Darty 799,00 € Voir Amazon 799,00 € 442,00 € Voir

Fnac 797,00 € 469,00 € Voir

Rakuten 449,89 € 472,98 € Voir

Google Pixel 8 Pro Neuf à partir de 669,99 € Occasion à partir de 669,06 € Rakuten 669,99 € Voir

Cdiscount 679,98 € Voir

Fnac 807,00 € Voir

Pixmania 809,00 € Voir

Darty 809,00 € Voir

Amazon 1159,00 € 809,00 € Voir

Boulanger 1160,99 € Voir Fnac 807,00 € 669,06 € Voir

Amazon 1159,00 € 671,02 € Voir

Rakuten 669,99 € 998,00 € Voir

Xiaomi et Xiaomi T

Le Xiaomi 14, dernier né de la marque chinoise, est sorti pour sa part en février 2024, quelques jours après le Samsung Galaxy S24 et quelques jours avant le Samsung Galaxy A55. Ce qui le place en bonne position parmi les candidats aux rabais pendant ce Black Friday. Décliné en Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro et Xiaomi 14 Ultra, il peut se transformer en monstre de puissance, doté de nombreuses caractéristiques dignes d'un téléphone haut de gamme. Ajoutez à cela une recharge très rapide et un quadruple appareil photo et vous obtenez le fleuron de Xiaomi.

Xiaomi joue aussi sur la multiplication des gammes, puisque la marque compte aussi les Xiaomi 14T, 14T Pro et Mix Flip. Ces derniers, sortis en septembre, devraient moins bénéficier du Black Friday, mais comme ils jouent sur le créneau des smartphones milieu de gamme, avec un excellent rapport qualité-prix pour des performances fiables, ils pourraient bien voler la vedette aux smartphones cités plus haut. Sans compter encore une fois la génération des Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro, remontant à l'année dernière, qui pourrait sortir du lot.

Xiaomi 14 Neuf à partir de 725,70 € Cdiscount 725,70 € Voir

Amazon 745,00 € Voir

Pixmania 808,06 € 756,96 € Voir

Xiaomi 14T Neuf à partir de 651,00 € Occasion à partir de 571,56 € Amazon 651,00 € Voir Amazon 651,00 € 571,56 € Voir

Xiaomi 13T Pro Neuf à partir de 639,19 € Occasion à partir de 449,00 € Rakuten 639,19 € Voir

Amazon 989,50 € Voir

Fnac 999,00 € Voir

Darty 1001,00 € Voir

Cdiscount 1001,00 € Voir

SFR 999,00 € Voir

Boulanger 1001,99 € Voir

Pixmania 1077,67 € Voir Fnac 999,00 € 449,00 € Voir

Rakuten 639,19 € 458,00 € Voir

Amazon 989,50 € 546,99 € Voir

Honor, OnePlus, Oppo, Huawei... Quelles alternatives côté smartphone pour le Black Friday ?

Bien d'autres alternatives à ces trois marques majeures seront proposées lors du Black Friday sur les smartphones. La marque Honor, qui bénéficie toujours d'excellentes critiques et d'un vivier de fans absolus chez les amateurs de smartphones hauts de gamme, devrait attirer comme chaque année l'attention. Alors que le Magic 7 a été annoncé pour la fin octobre 2024, avec pour la première fois Android 15, la génération des Honor Magic 6 et Magic 6 Pro sera à surveiller de très près. Même chose avec OnePlus qui devrait sortir un OnePlus 13 bien haut perché très prochainement et devrait donc voir ses OnePlus 12 frappés par les offres lors de ce Black Friday.

Lors du Black Friday pourra encore jeter un œil aux promotions offertes sur les téléphones de la gamme Huawei Pura 70, même si la marque connait cependant de lourds handicaps depuis plusieurs années à cause de sanctions américaines, notamment l'absence des services de Google et de la 5G. Citons aussi et enfin le grand retour d'Oppo en Europe et en France cette année, après une "pause commerciale" (ou plutôt des problèmes juridiques) d'un an. Les Oppo Reno 12 et Oppo Reno 12 Pro sont proches en termes de sorties (ils ont été commercialisés en juin), mais pourraient faire l'objet de beaux rabais.