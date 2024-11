Black Friday Air Fryer : moins de 50 euros ! Déjà des promotions folles sur les friteuses sans huile

La star du moment : la friteuse sans huile. Profitez des offres Black Friday en avant première pour investir dans une air fryer, la friteuse sans huile qui fait fureur ! Voici les meilleurs bons plans du moment.

Comme chaque année fin novembre, pluie folle de promotions pour le Black Friday. Cette année, certains marchands comme Darty ou Fnac proposent des grosses promotions tout le long du mois de novembre. C'est le moment de craquer sur un air fryer, à vous les frites sans culpabiliser ! Les air fryers, ces friteuses sans huile ont révolutionné la façon de cuisiner ces dernières années. Elles s'imposent comme des incontournables dans nos cuisines, et on comprend pourquoi. Cette friteuse nouvelle génération permet de cuisiner des frites ou tout autre aliment frit sans matière grasse ou presque.

À la veille du Black Friday , cet appareil promet de faire des étincelles auprès des consommateurs en quête de bonnes affaires. Nous avons déjà sélectionné tout un tas d'offres avec des friteuses sans huile à moins de 50 euros, et des rabais jusqu'à -50%.

Avec leur capacité à cuire des aliments croustillants et savoureux tout en réduisant significativement l'utilisation d'huile, les air fryers séduisent par leur côté pratique et sain. Grâce à la circulation d'air chaud à haute vitesse, les aliments sont dorés à l'extérieur et tendres à l'intérieur, sans le besoin d'une friture traditionnelle avec de l'huile. Vos frites seront saines et croustillantes, bien meilleures que des frites au four !

Que ce soit pour des frites, des légumes grillés, du poulet, des nems, ou même des desserts, l'air fryer devient un allié culinaire multifonction. Et en plus de frire, vous pouvez également rôtir, griller et cuire. Un appareil tout-en-un ! Son succès s'explique aussi par la simplicité d'utilisation : avec des programmes prédéfinis et un nettoyage facile, cet appareil est un véritable gain de temps.

Deux autres avantages non négligeables de la friteuse à air par rapport à une friteuse classique : plus d'odeur de friture après avoir cuit des frites, mais aussi plus de déchet gras dont on ne sait que faire après avoir cuisiner des frites ! On est sûr que vous salivez déjà en attendant le poulet rôti frite de dimanche !

Pratique, sain et polyvalent, l'air fryer s'inscrit comme l'un des achats phares de cette période de soldes, et de nombreux foyers envisagent d'investir dans cette innovation culinaire. Alors que les promotions du Black Friday s'annoncent exceptionnelles, nous avons déjà trouvé des offres vraiment intéressantes pour les plus pressés d'entre vous !