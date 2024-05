Ces messages émouvants vus des millions de fois lors de la fête des mères

Comme chaque année, la fête des mères est l'occasion d'envoyer un joli message à sa maman. Certaines célébrités ont déjà ému la Toile ce dimanche.

Qui dit fête des mères dit émouvantes déclarations et jolis messages pleins de tendresse. Cette année, de nombreuses célébrités, parmi les plus suivies d'Instagram, ont partagé leur déclaration d'amour à leur maman, dimanche 12 mai. L'ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama, a notamment partagé sur son compte Instagram, qui compte près de 60 millions de followers, une photo de sa mère et elle, accompagnée d'un message. "Joyeuse fête des mères à toutes les mamans ! Ma mère a toujours été mon roc et je suis infiniment reconnaissante pour toutes les façons dont elle continue de soutenir ma famille. Elle m'a beaucoup appris au fil des années et je me sens chanceuse de pouvoir transmettre cette même sagesse à mes filles. À toutes les mamans qui fêtent ça aujourd'hui, j'espère que vous savez à quel point vous êtes appréciées", a écrit celle que beaucoup ont longtemps vu comme une potentielle candidate à la Maison blanche.

L'acteur John Travolta à également profité de la fête des mères pour rendre un vibrant hommage à son épouse Kelly Preston décédée d'un cancer en juillet 2020, avec qui il a eu 3 enfants. Le héros de "Grease" et de "Pulp Fiction" aux 5,4 millions d'abonnés, a publié trois photos de son épouse et de ses enfants qu'il a sobrement légendée : "Bonne fête des mères Kelly. Nous t'aimons, tu nous manques".

Certaines personnalités ont, elles, préféré célébrer le fait d'être maman. C'est par exemple le cas de Shakira, la chanteuse a voulu parler à ses enfants et rendre hommage à toutes les mamans. Pour la fête des mères, les 90 millions d'abonnés de la star ont eu le droit à une photo de la chanteuse en pleine performance musicale avec ses deux enfants, sur lesquels elle reste plutôt discrète. Sur Instagram elle à déclaré : "Aujourd'hui, je veux célébrer toutes les femmes qui donnent et nourrissent la vie, car toutes, avec ou sans enfants, savent prendre soin et lutter pour ceux qui dépendent de nous. À Milan et Sasha (ses deux fils), les deux soleils de ma vie, merci de l'avoir éclairé et de m'avoir complété".

Comme elle, Kris Jenner, la cultissime momager (contraction de "mom" et de "manager") du clan Kardashian a elle aussi partagé une série de photos avec sa mère et ses enfants. Un post accompagné d'un très long message à destination de sa mère et des mamans du monde entier, mais aussi et surtout pour ses six enfants Kourtney, Kim, Khloé, Robert, Kendall et Kylie. "À mes merveilleux enfants […]. Être votre mère a été l'aventure la plus incroyable de ma vie, et tout ce pourquoi j'ai toujours prié… Chaque jour je suis reconnaissante et je me sens bénie pour cette vie que nous vivons… pour tous les rires, l'amour, les incroyables moments et les souvenirs magiques que nous avons créés, ensemble, en famille. Vous êtes ma fierté et ma joie, et je chérie chacun d'entre vous plus que vous le saurez jamais". Elle a poursuivi en remerciant sa mère de lui avoir appris "les joies de la famille" et "l'amour de célébrer la vie". Un message empli d'émotions qui a été liké plus de neuf cent mille fois en moins de 24 heures.

Rappelons que cette année, tous les Américains souhaitaient une bonne fête aux mamans le dimanche 12 mai, et en France il faudra encore attendre quelques semaines. Que l'on soit une célébrité ou non, c'est le 26 mai dans l'Hexagone qu'il faut penser aux messages souhaitant une bonne fête à toutes les mamans !