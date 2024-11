Black Friday machine à café : 100 euros de remise sur une Nespresso offrant 5 tailles de café différentes

Vous souhaitez investir ou changer votre machine à café, c'est le moment de vous lancer. A un peu plus d'une semaine du Black Friday, de belles offres sont déjà disponibles en ligne.

Le Black Friday approche et avec lui de belles promotions. Si le jour J a lieu le dernier vendredi de novembre, de nombreuses enseignes élargissent la période et proposent des offres en amont. Si vous êtes un grand amateur de café, c'est le moment opportun pour changer votre machine afin d'en avoir une qui produit un café plus savoureux, qui est plus pratique ou encore qui correspond davantage à votre cuisine.

Que ce soit pour acheter une machine à grain, un modèle de la célèbre marque Nespresso ou un produit simple à petits prix, les offres sont déjà nombreuses et notamment chez les géants de la vente en ligne. Ces produits, qui sont un peu onéreux de base, peuvent devenir très intéressants lors du Black Friday. Il sera donc important de bien comparer les prix pour trouver la meilleure affaire. Pour les plus impatients, nous nous sommes penchés sur les premières offres à ne pas manquer dès maintenant.

Les meilleurs prix en ligne pour les machines à café avant le Black Friday 2024

Machines à café à grain en promotion

Depuis quelques années, les machines à café à grain rencontrent un grand succès. Ce produit permet de préparer son café à base de grain fraichement moulu par un broyeur intégré. Elles sont souvent choisies pour le goût et la qualité qu'elles apportent au café. Le café en grain est aussi une alternative plus écologique que les capsules. Ces machines sont idéales pour les grands consommateurs de café et les amateurs de saveurs intenses. Les modèles de machine sont toutefois plus chers.

Machines à café Nespresso à petits prix

Nespresso est la marque incontournable des machines à café, connue pour sa qualité et l'aspect pratique de ses machines. Fonctionnant avec des capsules, elles sont très simples à utiliser avec peu de réglages et sont compactes. Leur design peut s'adapter à tous les styles de cuisine, au vu des différents modèles colorés.

Cafetières à filtre à prix bas

Les cafetières traditionnelles à filtres sont aussi une possibilité et sont disponibles à des prix très abordables. Souvent utilisées pour les grandes tasses du café du matin, elles sont encore présentes dans de nombreuses cuisines, parfois en complément des machines à capsules.

Quelle que soit la machine à café que vous souhaitez obtenir des promotions sont donc déjà disponibles et elles seront encore plus nombreuses durant ce mois de novembre. Restez donc bien attentif et vous trouverez peut-être la perle rare à petits prix.