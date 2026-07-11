Toutânkhamon n'a jamais été un grand pharaon, une égyptologue rétablit la vérité sur son trésor et sa malédiction

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Toutânkhamon, un pharaon célèbre grâce à son trésor ? Ses secrets décryptés par une égyptologue

Toutânkhamon est l'un des pharaons les plus connus de l'Egypte antique aujourd'hui. Pourtant, son règne a été de courte durée, mais la découverte de son trésor a tout changé. L'égyptologue Florence Maruéjol, que nous avons interviewée dans le cadre du retour de l'exposition "Toutânkhamon, son tombeau et ses trésors" à Paris Expo Porte de Versailles, a décrypté les secrets de cette figure historique.
©  Expo Toutankhamon

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La Rédaction