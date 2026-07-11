Toutânkhamon n'a jamais été un grand pharaon, une égyptologue rétablit la vérité sur son trésor et sa malédiction

Toutânkhamon n'a jamais été un grand pharaon, une égyptologue rétablit la vérité sur son trésor et sa malédiction
Toutânkhamon est l'un des pharaons les plus connus de l'Egypte antique aujourd'hui. Pourtant, son règne a été de courte durée, mais la découverte de son trésor a tout changé. L'égyptologue Florence Maruéjol, que nous avons interviewée dans le cadre du retour de l'exposition "Toutânkhamon, son tombeau et ses trésors" à Paris Expo Porte de Versailles, a décrypté les secrets de cette figure historique.
© Expo Toutankhamon