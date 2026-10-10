Avec 10/10 à ce quiz, vous battez un prof d'histoire-géo ! Comment s'appelaient ces grandes villes dans le passé ?

Paris, Istanbul, Tokyo... Ces célèbres villes avaient autrefois un autre nom. Les connaissez-vous ? Testez-vous pour savoir si vous êtes capable de compiler vos connaissances géographiques et historiques.

Paris ne s'est pas toujours appelée Paris, pas plus qu'Istanbul n'a toujours porté son nom actuel. Au fil des conquêtes, des changements de régime, des indépendances ou simplement des siècles, certaines des villes les plus célèbres du monde ont changé d'identité. Ces nouvelles nominations sont donc souvent liées à l'histoire du pays et de la ville.

Etes-vous capables de retrouver ces anciens noms ou de reconnaitre une ville actuelle à partir de ces derniers ? C'est le challenge du jour. 10 questions, trois propositions de réponse et une seule correcte dans le quiz ci-dessous qui vous replongera dans vos cours d'histoire-géo. A vous de jouer. Certaines questions sont évidentes, d'autres sont réservées aux experts.

Si vous avez eu 10/10, félicitations, vous avez de grandes connaissances en la matière. Si vous n'avez pas atteint la moyenne, dites-vous que c'était une belle occasion de réviser ou d'enrichir votre culture générale. N'hésitez pas à mettre vos proches au défi !