Le mystère de la jeune fille du XIXe siècle avec un téléphone portable

La femme de ce tableau, peint en 1860, semble tenir un téléphone portable à la main : voyageuse temporelle ou simple dévote se promenant ?

C'est un mystère qui revient régulièrement à la mode et fait toujours sensation : dans un tableau de 1860 de Ferdinand Georg Waldmüller, une jeune femme se promène dans un paysage bucolique, tenant entre ses mains ce qui, à première vue, ressemble vraiment... à un portable.

Si les amateurs de science-fiction y voient immédiatement la preuve d'une voyageuse temporelle, d'autres ont tenu à donner une explication historico-culturelle, révélant la véritable nature de l'objet tenu par la jeune femme.

Comme l'ont souligné plusieurs critiques d'art, les voyages dans le temps ne sont pas en cause ici : la jeune fille tiendrait en réalité un livre de prières ou, selon le compte Twitter The Daily News Opinion, une petite Bible, dans une version très répandue au milieu du XIXe siècle, à peine plus grande que la paume d'une main.

Ce n'est pas la première fois que nous découvrons des (supposés) voyageurs temporels dans des tableaux anciens : un autre exemple est la peinture de 1937 de l'artiste italien Umberto Romano, Mr. Pynchon and the Settling of Springfield , où l'un des personnages (en bas à droite) semble observer un smartphone - qui est en réalité probablement un simple miroir.

Ce qui a le plus surpris Peter Russell, le fonctionnaire à la retraite qui a été le premier, en 2017, à remarquer l'étrange objet sur le tableau de Waldmüller, c'est la façon dont le contexte dans lequel nous vivons influence notre capacité à interpréter ce que nous voyons : "En 1860, n'importe quel observateur aurait identifié l'objet que la jeune fille tient entre ses mains comme un livre de prières ; aujourd'hui, nous voyons tous une jeune femme absorbée par les notifications de son smartphone".