Les archéologues savent enfin comment les Égyptiens déplaçaient les énormes pierres des pyramides de Gizeh

Comment les Égyptiens ont-ils réussi à transporter quelque 2,3 millions de pierres, pesant chacune 2 500 kilogrammes, jusqu'à leur emplacement actuel ?

Plongeons-nous un instant dans la mystérieuse Égypte, terre des pharaons, des momies et des pyramides. Et en particulier sur les pyramides de Gizeh. Un groupe d'éminents chercheurs affirme avoir découvert comment les Égyptiens sont parvenus à déplacer les énormes pierres nécessaires à la construction des pyramides. Et non, ce n'est pas une théorie extra-terrestre.

Avez-vous déjà eu la chance de voir les pyramides de Gizeh de vos propres yeux ? Si c'est le cas, vous êtes véritablement chanceux. Les pyramides de Gizeh figurent parmi les structures les plus célèbres et les plus anciennes créées par l'homme. Il n'est donc pas étonnant qu'elles soient l'un des sept merveilles du monde antique.

Les pyramides de Gizeh ont probablement été construites il y a environ 4 500 ans. Mais comment les Égyptiens ont-ils réussi à transporter quelque 2,3 millions de pierres, pesant chacune 2 500 kilogrammes, jusqu'à leur emplacement actuel ? Un groupe de chercheurs venant de France, de Chine et d'Égypte a publié une étude qui nous éclaire sur la manière dont les anciens Égyptiens ont pu transporter les énormes blocs de pierre nécessaires à la construction des pyramides. Imaginez un instant que vous deviez déplacer un bloc pesant autant qu'une petite voiture, mais sans moteur, ni grues, ni camions. Comment feriez-vous ?

La solution, d'après cette étude, réside dans un cours d'eau qui passait autrefois tout près des pyramides. Ce n'était pas n'importe quel cours d'eau, mais une branche du grand fleuve du Nil, surnommée "Khufu". Cette branche n'existe plus aujourd'hui, mais elle était bien présente il y a 4.500 ans, au moment où les pyramides étaient construites.

Comment les scientifiques ont-ils découvert ça ? Grâce à des petits grains de pollen fossilisés qui ont été retrouvés dans le sol près des pyramides. Ces petits grains sont comme des témoins du passé qui nous chuchotent les secrets de l'Égypte ancienne. Ils montrent qu'à l'époque, l'endroit était bordé d'herbes à fleurs qui poussaient le long des fleuves. C'était donc la preuve qu'un grand cours d'eau coulait près des pyramides !

Grâce à ce cours d'eau, les Égyptiens pouvaient transporter facilement les lourds blocs de pierre. Ils les plaçaient sur des bateaux qui naviguaient sur le Nil, puis sur la branche Khufu, pour les acheminer jusqu'au chantier de Gizeh. C'est comme si les Égyptiens avaient leur propre autoroute d'eau pour transporter les matériaux !

Selon le géographe environnemental Harder Sheisha, il aurait été impossible de construire ces pyramides sans ces affluents. La théorie des archéologues semble donc de plus en plus probable. Cependant, comment les Égyptiens ont-ils réussi à hisser ces pierres massives à une hauteur de 150 mètres ? Il est peu probable qu'en 2500 av. J.-C., ils disposaient de grues ou d'autres équipements techniques. L'énigme demeure et suscite toujours autant d'intérêt !