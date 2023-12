La découverte (vue de l'espace) qui pourrait changer l'histoire des pyramides d'Égypte : un cours d'eau les reliait toutes

Le grand mystère de la construction des pyramides pourrait être résolu grâce à l'analyse du sol effectuée depuis l'espace. Elle révèle qu'il existait peut-être une autoroute maritime à l'époque...

Le mystère de la construction des pyramides pourrait enfin être résolu grâce à la découverte de chercheurs qui ont examiné la région des pyramides depuis l'espace. L'auteure de l'étude, Eman Ghoneim, et son équipes ont utilisé des données satellitaires radar pour analyser la vallée du Nil depuis l'espace. Comme les ondes radar peuvent pénétrer le sol, les images ont révélé la présence d'un lit de rivière asséché qui serpente à travers le désert et les terres agricoles sur environ 100 kilomètres. Large de plusieurs centaines de mètres, cet énorme cours d'eau est aujourd'hui asséché, mais aurait pu permettre le transport pour les quantités colossales de matériaux et de travailleurs nécessaires à la construction de ces monuments emblématiques il y a des milliers d'années.

Allant de Faiyum à Gizeh, la voie d'eau désormais inutilisée passe par 38 sites de pyramides différents et a donc été surnommée la branche Ahramat (signifiant branche des Pyramides en arabe) par les chercheurs. L'équipe prévoit maintenant d'analyser des prélèvements de sol de l'ancien lit de la rivière afin de déterminer si cette rivière était active pendant les royaumes Ancien et Moyen (il y a 3 700 à 4 700 ans), lorsque les pyramides ont été construites.

Sans cette confirmation, il est impossible de tirer des conclusions fermes, bien qu'il existe un certain nombre d'indices qui suggèrent que la rivière a effectivement joué un rôle dans la construction des monuments. Par exemple, Ghoneim a expliqué que la plupart de ces pyramides avaient un chemin de procession qui se terminait généralement par ce que nous appelons un temple de la vallée, qui est comme un port ou un port ancien.

Si la théorie des chercheurs, présentée lors du 13ème Congrès international des égyptologues plus tôt cette année, se confirme, cela voudrait dire que la région aurait pu être desservie par un grand cours d'eau capable de soutenir des projets de construction ambitieux. La plupart des temples de la vallée sont situés exactement sur la rive de la branche trouvée par les chercheurs. En plus de fournir de nouvelles perspectives sur la construction des pyramides, l'exploration des branches anciennes du Nil pourrait également aider les archéologues à découvrir les secrets de l'Égypte ancienne en aidant à localiser d'autres sites perdus Au fil du temps, le cours principal du Nil a migré - dans certaines zones vers l'est, dans d'autres vers l'ouest - car les rivières évoluent avec le temps.