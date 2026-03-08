Journée internationale des droits des femmes : ce mythe historique à l'origine du 8 mars

La Journée internationale des droits des femmes est célébrée, comme chaque année, le 8 mars en 2026. Mais, cette date, qui serait liée, à une grève de femmes ouvrières à New York, relève davantage du mythe.

La Journée internationale des droits des femmes est célébrée, comme chaque année, le 8 mars. Cette date est consacrée à la mobilisation, à la sensibilisation et à l'action en faveur des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour l'édition 2025, l'Organisation des nations unis a retenu le thème : "Pour toutes les femmes et les filles : droits, égalité et autonomisation".

Cette Journée internationale des droits des femmes nous vient de loin. Il faut remonter à New York, en 1857, pour comprendre l'origine de cette date spécifique, le 8 mars 1857 très exactement. À cette époque lointaine, une manifestation de femmes ouvrières dans le monde du textile réclame l'égalité des droits au travail, de meilleures conditions de travail et de vie. La grève aurait alors été sévèrement réprimée par les forces de l'ordre, comme le raconte le journal du CNRS.

Mais voilà, la Journée des droits des femmes pourrait avoir été créée sur une sorte de mythe auquel nous sommes encore attachés en 2026. Toujours selon le CNRS, un groupe de chercheuses françaises à la fin des années 1970 a enquêté sur cette fameuse grève des couturières new-yorkaises. Et en cherchant dans les archives à propos de cette grève, elles découvrent notamment que le 8 mars 1857 tombait un dimanche. Un jour non travaillé lors duquel il y a très peu de chance qu'une quelconque grève ait eu lieu.

Journée internationale des droits des femmes, à l'origine d'un mythe

Cependant, la Journée internationale des droits des femmes a quand même été lancée à partir de 1910 et perdure encore aujourd'hui en 2026. L'une des chercheuses ayant travaillé sur le sujet des origines de cette journée explique comment elle a compris que la fameuse grève n'était en réalité qu'un mythe : "À l'époque, toute la presse militante, du PCF et de la CGT, comme celle des "groupes femmes" 1 du Mouvement de libération des femmes, relayée par les quotidiens nationaux, écrivait que la Journée des femmes commémorait le 8 mars 1857, jour de manifestation des couturières à New York. Mais, elle ajoute : "Les journaux américains de 1857, par exemple, n'en ont jamais fait mention".

En 1909, des femmes socialistes aux États-Unis lancent le " Woman's Day ", journée de célébration de l'égalité des droits civiques, à chaque dernier dimanche de février. En Europe, c'est la journaliste et militante marxiste allemande Clara Zetkin qui importe l'idée d'une " Journée internationale des femmes " dès 1910 à Copenhague, à l'occasion de la deuxième Conférence internationale des femmes socialistes.

Un événement majeur en Russie fixe la date du 8 mars pour la Journée internationale des droits des femmes

L'objectif de cet événement : mobiliser les femmes "en accord avec les organisations politiques et syndicales du prolétariat dotées de la conscience de classe" et éclairer la revendication du droit de vote "conformément à la conception socialiste d'ensemble de la question des femmes" . "C'est justement pour contrecarrer l'influence des groupes féministes sur les femmes du peuple que Clara Zetkin propose cette journée", précise historienne Françoise Picq.

Si aucune date pour répondre à cet appel n'est fixée, la première célébration est organisée le 19 mars 1911 en Autriche, Allemagne, Danemark et Suisse. C'est en Russie que la Journée des femmes connaît un nouvel essor au début du XXᵉ siècle. En 1913 et 1914, la Journée internationale des ouvrières y est célébrée, avant qu'un événement majeur ne survienne le 8 mars 1917 : à Petrograd - aujourd'hui Saint-Pétersbourg - des ouvrières descendent dans la rue pour manifester. Les Bolcheviks considéreront plus tard cette mobilisation comme le premier jour de la Révolution russe.

À partir de là, une tradition s'installe : le 8 mars devient une date privilégiée pour les partis communistes afin de mobiliser les femmes. Après 1945, la Journée des femmes est officiellement célébrée dans l'ensemble des pays socialistes, où elle prend parfois une dimension proche de celle de la fête des mères.

Selon un article de revue publié sur le site du Cairn, la Journée internationale des droits des femmes prendrait, en réalité, ses racines à partir de l'année 1955. "C'est en 1955, dans le journal L'Humanité, que la manifestation du 8 mars 1857 est citée pour la première fois", explique l'historienne Françoise Picq. C'est donc bien par une sorte de Fake News que la légende est née. Relayée chaque année dans la presse, la fausse information finit par s'ancrer dans l'imaginaire collectif, en particulier chez les lecteurs de la presse militante du PCF et de la CGT.

Le 8 mars réinventé : quand la grève des ouvrières sert à détourner la mémoire

Dans les années 1950, la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, a été réinterprétée par la presse communiste et syndicaliste pour lui donner une origine plus ancienne et " spontanée ", détachée de l'histoire soviétique. Selon Madeleine Colin, dirigeante de la CGT à l'époque, son organisation "n'était conviée à la célébration de cette journée que pour soutenir des mots d'ordre déjà établis et pour faire participer des travailleuses aux manifestations décidées".

Plus tard, en 1977, en pleine vague de mobilisations féministes, l'Organisation des Nations unies [ONU] reconnaît la date du 8 mars comme Journée internationale des femmes, conduisant ainsi tous les pays du monde à célébrer cette journée. La France va encore plus loin en créant un ministère des Droits de la femme sous le gouvernement de Pierre Mauroy après 1981. Yvette Roudy en sera la ministre. Aujourd'hui, en 2026, un ministère de plein exercice est consacré à ces thématiques.