Journée internationale des droits des femmes : une tromperie à laquelle tout le monde a cru, le mythe à l'origine du 8 mars

La Journée internationale des droits des femmes 2026 a lieu cette année encore le 8 mars. À l'origine de la célébration, une grève de femmes ouvrières à New York qui relève plus du mythe que de la réalité.

La Journée internationale des droits des femmes revient, comme chaque année, le 8 mars 2026. C'est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes et l'égalité hommes-femmes. L'édition 2025 de ce samedi a un thème, fixé par l'ONU : "Pour toutes les femmes et les filles : droits, égalité et autonomisation".

Cette Journée internationale des droits des femmes nous vient de loin. Il faut remonter à New York, en 1857, pour comprendre l'origine de cette date spécifique, le 8 mars 1857 très exactement. À cette époque lointaine, une manifestation de femmes ouvrières dans le monde du textile réclame l'égalité des droits au travail, de meilleures conditions de travail et de vie. La grève aurait alors été sévèrement réprimée par les forces de l'ordre, comme le raconte le journal du CNRS.

Mais voilà, la Journée des droits des femmes pourrait avoir été créée sur une sorte de mythe auquel nous sommes encore attachés en 2026. Toujours selon le CNRS, un groupe de chercheuses françaises à la fin des années 1970 a enquêté sur cette fameuse grève des couturières new-yorkaises. Et en cherchant dans les archives à propos de cette grève, elles découvrent notamment que le 8 mars 1857 tombait un dimanche. Un jour non travaillé lors duquel il y a très peu de chance qu'une quelconque grève ait eu lieu.

Journée internationale des droits des femmes, à l'origine d'un mythe

Cependant, la Journée internationale des droits des femmes a quand même été lancée à partir de 1910 et perdure encore aujourd'hui en 2026. L'une des chercheuses ayant travaillé sur le sujet des origines de cette journée explique comment elle a compris que la fameuse grève n'était en réalité qu'un mythe : "À l'époque, toute la presse militante, du PCF et de la CGT, comme celle des "groupes femmes" 1 du Mouvement de libération des femmes, relayée par les quotidiens nationaux, écrivait que la Journée des femmes commémorait le 8 mars 1857, jour de manifestation des couturières à New York. Mais, elle ajoute : "Les journaux américains de 1857, par exemple, n'en ont jamais fait mention".

Selon un article de revue publié sur le site du Cairn, la Journée internationale des droits des femmes prendrait, en réalité, ses racines à partir de l'année 1955. "C'est en 1955, dans le journal L'Humanité, que la manifestation du 8 mars 1857 est citée pour la première fois", explique l'historienne Françoise Picq. C'est donc bien par une sorte de Fake News que la légende est née. Relayée chaque année dans la presse, la fausse information finit par s'ancrer dans l'imaginaire collectif, en particulier chez les lecteurs de la presse militante du PCF et de la CGT.

Plus tard, en 1977, en pleine vague de mobilisations féministes, l'Organisation des Nations unies [ONU] reconnaît la date du 8 mars comme Journée internationale des femmes, conduisant ainsi tous les pays du monde à célébrer cette journée. La France va encore plus loin en créant un ministère des Droits de la femme sous le gouvernement de Pierre Mauroy après 1981. Yvette Roudy en sera la ministre. Aujourd'hui, en 2026, un ministère de plein exercice est consacré à ces thématiques.