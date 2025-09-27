Ces expressions françaises bien connues viennent du Moyen Âge, personne ne le sait

"L'avocat du diable" désignait le clerc qui était chargé de trouver des arguments contre la canonisation d'un saint. Aujourd'hui, "se faire l'avocat du diable" revient à défendre une opinion contraire à celle de la majorité ou du bon sens.
Au Moyen Âge, la pupille de l'œil était appelée "prunelle", comme le fruit, de par sa forme. Cette partie de l'œil étant essentielle à la vision, elle était considérée comme précieuse, d'où le sens de l'expression "tenir à quelque chose comme à la prunelle de ses yeux".
Dans un tas d'épingles, il fallait en retirer une sans faire bouger les autres. Voici un petit jeu qui faisait sensation au Moyen Âge, symbolisant depuis l'idée de se sortir habilement d'une situation compliquée.
L'expression vient du métier de boulanger qui doit pétrir la pâte à la main. Signifiant participer activement à une tâche pénible, elle est née au XIIe siècle.
Cette expression remonte aux sentinelles médiévales. Le "qui-vive" fait référence au cri lancé par les gardes pour interpeller les personnes s'approchant de la forteresse ou du château. D'où sa signification aujourd'hui d'être très attentif.
Les véritables origines de cette expression remontent au XIe siècle. Dans le "Domesday book", qui répertoriait les propriétés foncières de l'Angleterre à cette époque, se trouvait un lieu désigné comme Nomansland, une colonie abandonnée. Au XIVème siècle, il désignait un lieu de Londres au nord des remparts où avaient lieu les exécutions.
L'expression "s'attirer les faveurs" de quelqu'un vient du Roman de Fauvel, un poème satirique français du XIVe siècle. Dans celui-ci, un cheval alezan, couleur associée à la tromperie, est soigneusement peigné par d'autres personnages afin de gagner son aide. La popularité de l'œuvre a fait naitre l'expression.
Au Moyen Âge, les draps désignaient les habits. Selon la tradition, pour afficher sa culpabilité, il fallait se vêtir de blanc. Dans cet accoutrement, on devait se sentir honteux. Aujourd'hui, la notion de couleur a disparu, mais le sens de l'expression reste le même.
"Crier à tue-tête" veut dire pousser des cris de toutes ses forces. Au Moyen Âge, si l'on assistait à un crime, il fallait crier pour avertir le reste de la communauté afin d'arrêter le criminel.
Le gantelet faisait partie des armures de l'époque. Pour défier un ennemi, il fallait jeter un de ses gantelets au sol. C'est pourquoi, cela signifie désormais lancer un défi à quelqu'un.
