Ces expressions françaises bien connues viennent du Moyen Âge, personne ne le sait

L'expression "la prunelle de ses yeux" remonte au XIIe siècle

Au Moyen Âge, la pupille de l'œil était appelée "prunelle", comme le fruit, de par sa forme. Cette partie de l'œil étant essentielle à la vision, elle était considérée comme précieuse, d'où le sens de l'expression "tenir à quelque chose comme à la prunelle de ses yeux".