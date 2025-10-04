Seuls les plus cultivés ont 10/10 à ce quiz sur les grandes dates de l'Histoire, testez-vous !

Au collège, une liste de repères historiques est à connaitre par cœur. De l'Antiquité à l'arrivée de l'euro, testez-vous sur ce quiz !

L'histoire est faite de grandes dates qui ont marqué le monde, transformé des sociétés et changé le cours des événements. Ces repères chronologiques sont essentiels pour mieux comprendre le passé et construire une vision claire de l'évolution des civilisations, des conflits, des idées et des progrès.

Pendant les cours d'Histoire au collège, ces dates clés sont apprises et doivent être connues par cœur. De la bataille d'Alésia, à l'appel de Charles de Gaulle en passant par le sacre de Napoléon, ce sont des connaissances indispensables.

Vous les avez forcément croisées durant votre scolarité, mais vous en souvenez-vous ? C'est ce que nous vous proposons de tester avec le quiz ci-dessous. 10 questions, allant de l'Antiquité à l'époque contemporaine, vous seront posées avec trois propositions d'année ou de date complète. A vous de trouver la bonne réponse. Une petite explication vous sera ensuite fournie.

Si vous avez eu 10/10, félicitations, vous connaissez bien les grands repères de l'Histoire, les années collège ont laissé de bonnes traces. Il faut continuer à entretenir ces connaissances. Si, au contraire, les fautes ont été nombreuses, c'est l'occasion de se replonger dans les livres d'Histoire ou de vous créer une belle frise chronologique.