Ces sorcières ont réellement existé, leur sort était souvent bien triste

Marguerite Tiste a été condamnée pour sorcellerie à Mons en Belgique en 1671. Elle a été étranglée puis brûlée sur la place du marché. Elle était accusée d'être impliquée dans le meurtre de deux enfants, décédés peu de temps après qu'elle les ait gardés. Si des rapports ont suggéré une mort de cause naturelle, l'accusation de sorcellerie a prédominé.
Le procès des sorcières de Pendle en 1612 est l'un des plus connus de l'histoire anglaise. Douze femmes étaient accusées du meurtre de dix personnes par acte de sorcellerie. Anne Whittle était accusée d'avoir rendu aigre la bière d'un homme, Robert Nutter, qui a ensuite perdu la vie. Elle a été pendue avec sa fille Anne Redferne, accusée du meurtre du père de Robert Nutter.
Tituba était une esclave indigène au service de Samuel Parris à Salem au XVIIe siècle. Elle est connue pour avoir préparé un witchcake pour un chien, croyant qu'il allait pouvoir révéler l'identité de celui qui avait jeté un sort à Betty Parris, la fille du révérend, qui était malade. Elle a été démasquée et incarcérée, avant d'être rachetée par un tisserand.
En 1679, l'affaire des Poisons éclate à la cour de Louis XIV. Catherine Deshayes, dite "La Voisin", aurait fourni du poison à des femmes nobles pour qu'elles puissent tuer leurs maris. Elle est aussi accusée d'avoir participé à des messes noires, où des nourrissons étaient sacrifiés. En 1680, elle a été brûlée vive place de Grève à Paris.
Agnes Sampson vendait ses talents de guérisseuse. Elle a été victime de la chasse aux sorcières lancée par le roi Jacques VI suite aux orages subis par sa fiancée, qui seraient liés à de la magie noire. Elle est jugée lors du procès des sorcières de North Berwick. Sous la torture et privée de sommeil, elle a reconnu 53 chefs d'accusation et a ensuite été pendue et brûlée en 1591.
Ursula Southeil, appelée mère Shipton, était une sorcière et voyante anglaise. Elle a vécu au XVIe siècle et aurait prédit de nombreux événements survenus par la suite comme le Grand incendie de Londres qui a eu lieu en 1666. Elle était réputée pour être particulièrement hideuse et serait née dans une grotte. Le premier récit de ses prophéties a été publié 80 ans après sa mort.
Anna Göldin a été accusée de sorcellerie en Suisse par le docteur chez lequel elle était employée. Elle a rejeté ses avances et a voulu porter plainte. Le médecin l'a alors fait accuser de pratiquer la magie noire sur ses filles avec des aiguilles. Anna est arrêtée en 1782, puis torturée et condamnée à la décapitation. Son histoire a été racontée dans le film Anna Göldin, la dernière sorcière en 1991.
Naïa Kermadec était une femme considérée comme une sorcière, ayant vécu dans les ruines du château des Rieux à Rochefort-en-Terre dans le Morbihan. C'est le romancier Charles Géniaux qui l'a fait connaitre et a affirmé l'avoir rencontrée en 1899. Elle était connue pour avoir le don d'ubiquité et pour ne pas ressentir la douleur. Certains doutent de sa réelle existence.
