Ces sorcières ont réellement existé, leur sort était souvent bien triste

Agnes Sampson, la "sorcière" écossaise torturée

Agnes Sampson vendait ses talents de guérisseuse. Elle a été victime de la chasse aux sorcières lancée par le roi Jacques VI suite aux orages subis par sa fiancée, qui seraient liés à de la magie noire. Elle est jugée lors du procès des sorcières de North Berwick. Sous la torture et privée de sommeil, elle a reconnu 53 chefs d'accusation et a ensuite été pendue et brûlée en 1591.