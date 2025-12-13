Si vous avez 10/10 à ce quiz sur les rois de France, vous êtes meilleur que Stéphane Bern

Du Ve siècle au XIXe siècle, 64 rois ont régné en France. C'est le moment de tester vos connaissances sur ces personnages historiques.

La France a vu se succéder des rois à sa tête pendant des siècles. Certains sont très connus, d'autres beaucoup moins. Les actions de ces souverains font partie intégrante de l'Histoire du pays. Charlemagne, Hugues Capet, François 1er, Louis XIV... Ils sont au centre des programmes scolaires.

Qu'en avez-vous retenu ? Etes-vous incollable sur la monarchie française et ses figures ? C'est ce que nous vous proposons de tester dans un petit quiz. 10 questions, trois propositions de réponses à chaque fois et une seule correcte. Une petite explication vous sera ensuite fournie sur le fait ou personnage historique concerné. Attention, ce n'est pas facile et il ne faut pas se mélanger. A vous de jouer !

Si vous avez fait un sans-faute, félicitations. Même Stéphane Bern serait impressionné. Continuez sur cette voie et entretenez vos connaissances. Si vous avez moins de la moyenne, il faudrait reprendre les fondamentaux sur les monarchies françaises. Vous pouvez vous replonger dans les livres et pourquoi pas vous préparer une petite frise chronologique avec tous les souverains.