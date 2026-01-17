Ces cités perdues n'ont jamais été retrouvées, les archéologues n'arrivent pas à les localiser

La ville d'Akkad était la capitale de l'empire akkadien entre 2350 et 2150 avant J-C. Cet empire s'étendait à son apogée du golfe persique à l'Anatolie. La ville n'a jamais été localisée précisément, mais devrait se situer en Irak actuel. Elle a inspiré des dessins qui imaginaient l'ancienne cité.
Des tablettes antiques d'une cité nommée "Irisagrig" ont été retrouvées. Elle se situerait en Irak actuel, mais personne ne sait vraiment où. La cité aurait prospéré il y a 4000 ans. Elle aurait accueilli de nombreux membres de familles royales de la région.
Le pharaon égyptien Amenemhat Ier (1981 à 1952 av. J.-C) avait ordonné la construction d'une nouvelle capitale appelée "Itjtawy". La ville est restée la capitale égyptienne jusque vers 1640 avant J-C. Sa localisation n'a pas été confirmée, mais des archéologues estiment qu'elle se situe près du site de Lisht et de sa célèbre pyramide, qui ressemble désormais davantage à une butte, soit à 60 km au sud du Caire.
Al-Yahudu, qui signifie cité de Juda, faisait partie de l'empire babylonien. Les juifs y ont vécu après la conquête du royaume de Juda par le roi babylonien en 587 avant J-C. 200 tablettes provenant de ce site ont été retrouvées. Comme beaucoup de cités perdues, elle se situait en Irak actuel, mais le lieu exact n'est pas connu.
Waššukanni était la capitale de l'empire mitannien, qui a prospéré entre 1550 et 1300 avant J-C. Certains chercheurs pensent qu'elle aurait pu se situer dans le nord-est de la Syrie. D'autres avancent même qu'elle aurait pu se localiser sous ce qui est aujourd'hui la butte de Tell Fekherye, près de Tell Halaf en Syrie, mais cela est largement discuté.
Ekallatum était une ville antique de Haute Mésopotamie. Si les archéologues pensent qu'elle se situait sur le Tigre, ils n'ont jamais déniché son emplacement exact. Son nom signifie "les palais" et elle a été la capitale d'une dynastie amorrite importante au XIXe et au XVIIIe siècle avant J-C.
Il a longtemps été pensé que la ville antique de Muziris correspondait à l'actuelle Cranganore en Inde. En réalité, sa localisation est très incertaine. Cet important port de commerce est représenté sur la table de Peutinger, une copie d'une carte romaine sur laquelle figurent les villes principales de l'Empire romain et les routes du "cursus publicus", le service de poste impérial.
