Ces cités perdues n'ont jamais été retrouvées, les archéologues n'arrivent pas à les localiser

Itjtawy, une cité pharaonique égarée

Le pharaon égyptien Amenemhat Ier (1981 à 1952 av. J.-C) avait ordonné la construction d'une nouvelle capitale appelée "Itjtawy". La ville est restée la capitale égyptienne jusque vers 1640 avant J-C. Sa localisation n'a pas été confirmée, mais des archéologues estiment qu'elle se situe près du site de Lisht et de sa célèbre pyramide, qui ressemble désormais davantage à une butte, soit à 60 km au sud du Caire.