Avec un 10/10 à ce quiz sur les mots qui se ressemblent, vous battez un prof de français
Les paronymes sont des mots qui se ressemblent dans leur prononciation et leur orthographe, mais leur sens diffère. Testez-vous pour ne plus les confondre !
La langue française aime les nuances, les subtilités et les mots qui sont très proches. Les paronymes en sont un parfait exemple : ils se ressemblent, parfois à une lettre près, mais leur sens est différent. Entre une personne "éminente" et une chose "imminente", une attitude "compréhensive" et un texte "compréhensible", la confusion arrive vite.
Ce quiz vous propose de vous tester sur dix autres exemples. Saurez-vous éviter les pièges et choisir la bonne réponse ? À vous de relever le défi !
Si vous avez réussi ce quiz sans hésiter, bravo : vous êtes très bon en langue française. Les paronymes font partie de ces petits pièges qu'il faut connaitre. Que vous ayez fait un sans-faute ou découvert quelques subtilités au passage, l'essentiel est là : chaque réponse permet d'affiner son vocabulaire et d'éviter les confusions les plus courantes. N'hésitez pas à l'envoyer à vos proches pour connaitre leur score.