Collision d'une fusée Space X avec la Lune : que s'est-il passé et d'où viennent les premières images ?

Un étage d'une fusée SpaceX s'est sans doute écrasé sur la Lune ce mercredi 5 août. Une collision accidentelle, sans danger pour la Terre, qui laissera un cratère à la surface lunaire.

Un crash sur la Lune à 8500km/h. L'impact devait se produire vers 8 h 35 (heure de Paris) selon la Nasa et la confirmation se fait attendre ce mercredi 5 août. Elle doit attester que l'étage supérieur d'une fusée Falcon 9 de Space X ait bien touché le sol lunaire. Le crash était impossible à voir à l'œil nu, selon la NASA, la petite lueur produite étant bien trop ténue, même à travers un télescope. Les satellites pourraient en revanche avoir enregistré les éjectas attendus à la surface lunaire.

Comment expliquer ce crash ? Cette fusée Falcon 9 a décollé en janvier 2025, avec deux alunisseurs à son bord, à l'image des missions fréquentes réalisées par Space X et la Nasa pour lancer de nouveaux satellites. Le propulseur est revenu sur Terre, tandis que l'étage supérieur, de la taille d'un immeuble de cinq étages et d'une masse d'au moins 4 000 kg, est resté dans l'espace pour poursuivre l'acheminement des deux engins. "Un mélange d'activité solaire et de forces gravitationnelles l'a finalement placé sur une trajectoire en direction de la Lune ", malgré les précautions prises par SpaceX, a affirmé Julianna Scheiman, une responsable de la société, lors d'une conférence de presse de la NASA, lundi 3 août.

La NASA se voulait alors rassurante. "Il n'y a aucun danger pour la Terre", avait assuré son porte-parole, Jimi Russell. "La NASA continuera de suivre le propulseur à des fins d'entraînement et observera ensuite le site de l'impact à des fins scientifiques ", ajoutait-il alors.

C'est là tout l'enjeu : cette collision devrait causer un important cratère de 20 à 30 mètres de diamètre, selon les prévisions de la NASA. Trop petit, cependant, pour être visible à l'œil nu ni même à l'aide d'un télescope ordinaire. Elle permettra d'étudier les panaches de poussière et de mieux évaluer les risques liés aux débris spatiaux artificiels, des enjeux d'autant plus importants que l'agence espère établir une présence humaine durable sur la Lune.

Crash d'une fusée Space X sur la Lune : des images de l'impact sur le web ? Attention aux "fake news"

Attention, toutefois, aux images qui circulent : celles que l'on voit apparaître déjà ça et là sur le web, et notamment sur les réseaux sociaux correspondent à une vidéo de simulation d'un impact sur le sol lunaire. Aucune vidéo réelle n'a été diffusée à ce stade. La NASA via sa sonde lunaire Lunar Reconnaissance Orbiter, ainsi que la sonde sud-coréenne Pathfinder Lunar Orbiter, pourraient avoir réalisé des clichés après l'impact. Mais il faudra plusieurs jours avant de les recevoir. Il faut donc plutôt s'attendre à voir prochainement des clichés comparant la surface de la Lune avant et après la collision, pris par les sondes en orbite ou depuis la Terre. Pour cela, nous vous conseillons plutôt de surveiller le site officiel ou le compte X de la Nasa.

Si la Lune est régulièrement frappée par des météoroïdes, les collisions avec des objets artificiels restent bien plus rares. Dans les années 1970, la NASA avait volontairement provoqué des impacts durant son programme Apollo, afin de recueillir des données sismiques. Le site du crash de ce mercredi se situe près du cratère Einstein, sur la face visible depuis la Terre, de quoi sans doute pouvoir prochainement avoir des images montrant cette partie de la Lune avant et après le crash.