Guerre en Ukraine : un accord de paix comme objectif à court terme, de quoi parle-t-on ?

Les délégations russe et ukrainienne se sont rencontrées ce mardi à Abou Dhabi en présence d'émissaires américains. Au programme, des discussions sur la fin de la guerre, mais aussi sur la sécurité du continent européen.

La paix est-elle pour bientôt en Ukraine ? Près de cinq ans après le début de la guerre, des pourparlers étaient organisés ce mardi 10 novembre à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis. Objectif ? Ouvrir la voie à un accord de paix. Outre un règlement du conflit, Washington, dont les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner assistent aux discussions, ne cachait pas sa volonté d'établir un "nouveau" cadre de sécurité incluant l'Europe. Quoi qu'il en soit, cette rencontre, qui se poursuivra mercredi, est la première de la sorte organisée depuis février dernier.

Ce mardi, les discussions auront duré près de quatre heures. Une rencontre jugée satisfaisante par le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui a qualifié les échanges de "très productifs". Une journée "constructive et assez substantielle", pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Plus tôt, à l'occasion de l'ouverture des négociations, Roustem Oumerov, le chef de la délégation ukrainienne, avait confié l'espoir de Kiev dans ces pourparlers : "Nous espérons parvenir à une paix durable en Ukraine." Pour autant, Kiev ne s'attendait pas à une avancée incroyable. "On verra comment les choses évoluent", avait commenté un haut responsable ukrainien avant les pourparlers, ajoutant que l'Ukraine n'avait "pas d'attente particulière" en vue de ces pourparlers.

La guerre en Ukraine, conflit le plus dramatique en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale

Alors que la guerre en Ukraine est d'ores et déjà considérée comme le conflit le plus dramatique depuis la Seconde Guerre mondiale sur le continent européen, l'émissaire américain Jared Kushner a appelé à l'établissement d'un "nouveau" cadre de sécurité pour l'Ukraine, pour la Russie, mais également pour l'Europe dans le but d'assurer selon ses termes "des décennies, voire des siècles, de paix". Un point de vue défendu par Moscou, pour qui la fin de la guerre en Ukraine est un simple "élément" du débat et que "l'objectif ultime" est avant tout "la création d'une architecture de sécurité" pour tout "le continent" européen, relaie Le Figaro.

Si en coulisses Moscou et Kiev auraient tous deux "montré un peu de souplesse" sur leurs positions, selon un responsable américain, sur le papier, les attentes des deux parties semblent toutefois loin d'être conciliables. La question des territoires pris pendant la guerre en Ukraine est la plus épineuse. La Russie réclame notamment un retrait des troupes ukrainiennes de la région de Donetsk, ce que l'Ukraine refuse. Kiev plaide pour des garanties de sécurité suffisantes afin de dissuader Moscou de repartir au combat telles qu'un soutien financier sur 10 ans minimum qui devrait lui permettre de reconstruire ses infrastructures mais également de pouvoir garder une armée de 800 000 hommes. De son côté, Moscou s'oppose à un quelconque déploiement de troupes européennes afin de maintenir la paix en Ukraine.