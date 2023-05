Presque personne n'y arrive : trouvez la baleine cachée parmi les éléphants en 15 secondes

Il était une fois un cétacé au milieu de pachydermes... Ce test de recherche visuelle est un excellent outil pour tester votre sens de l'observation.

Prêts pour un nouveau test visuel ? Ce "chercher - trouver" qui cartonne depuis plusieurs jours sur les réseau sociaux est un des musts du moment pour évaluer votre perception. Le principe est simple : il s'agit de trouver un objet, un chiffre, une lettre, une personne ou un animal dans une image complexe dans un temps imparti. Dans le cas présent, les joueurs doivent localiser une baleine au milieu d'un groupe d'éléphants.

Suivez les instructions suivantes pour réaliser le test visuel

L'image ci-dessous montre une scène de fête où l'on peut voir de nombreux éléphants danser. Cependant, une baleine est cachée parmi eux et votre tâche est de la trouver en seulement 15 secondes. Vous devrez observer attentivement le visuel, car il s'agit d'un test très difficile et seules les personnes dotées d'un bon sens de l'observation seront capables de le réussir.

On ne s'engage à rien évidemment, mais ce type d'exercice est supposé bon pour le cerveau, car il permet d'accroître sa concentration, d'améliorer son sens de l'observation et sa perception visuelle. Il réduirait également le niveau de stress et améliorerait l'humeur en donnant un sentiment d'accomplissement et de satisfaction lorsque la solution est trouvée. C'est surtout une façon amusante de passer du temps avec des amis ou des membres de la famille.

La solution du test

La baleine était devant vos yeux, mais vous ne l'avez peut-être pas remarquée à l'œil nu. Certains esprits ont pu se concentrer sur l'éléphant DJ en haut à gauche de l'image, pensant sans doute que le graphisme légèrement différent de cette partie du dessin pouvait cacher le fameux cétacé. D'autres auront passé leur temps à scruter chaque pachyderme à la recherche du grand mammifère marin... Rien de tout cela. La baleine se trouve en réalité noyée dans cette joyeuse foule, sur le côté gauche de l'image, entre les oreilles de deux éléphants. Jetez un coup d'œil à l'image ci-dessous pour la voir de plus près :

Même les plus gros animaux sont parfois difficiles à voir n'est-ce pas ? Et vous, combien de temps vous a-t-il fallu pour réussir ce test ? Partagez votre résultat avec nos autres lecteurs sur notre page Facebook en cliquant ici.