Camilla et Charles, un double couronnement inédit ?

A l'issue de la cérémonie, tradition oblige, le roi Charles et la reine Camilla seront rejoints par les membres de la famille royale sur le balcon de Buckingham palace pour saluer la foule. Or contrairement à ses prédécesseurs, le souverain n'a accordé ce privilège qu'à un cercle restreint de la famille royale. Seuls les membres les plus dévoués et actifs de la Couronne pourront saluer à la foule à ses côtés, soit William, sa femme Kate et leurs trois enfants. La princesse Anne et son époux le vice-amiral sir Tim Laurence, ainsi que le prince Edward et son épouse Sophie. Les princes Harry et Andrew n'ont donc pas été conviés.