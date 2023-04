ChatGPT fait son propre vin et c'est "bluffant" pour le négociant qui le met en vente

Le premier vin élaboré à l'aide d'une intelligence artificielle est commercialisé en France. A la dégustation, rien de transparaît sur les coulisses de la conception.

C'est une première dans un domaine qui semblait, à première vue, éloigné de cette avancée technologique. Mais un duo de négociants (intermédiaire entre le vigneron et le consommateur) a franchi le pas. Anthony Aubert et Jean-Charles Mathieu, installés à Carcassonne, dans l'Aude, ont utilisé l'intelligence artificielle ChatGPT pour concevoir une cuvée spéciale, établie par le robot. Ce n'est évidemment pas ce dernier qui a fait les vendanges et effectué l'ensemble du processus de vinification. Cependant, l'IA a donné des instructions au duo sur les éléments à assembler pour composer ces bouteilles spéciales. Le résultat est "bluffant" comme ils l'ont confié au site spécialisé Vitisphère.

Au départ, le duo a indiqué au robot vouloir réaliser un "vin d'exception bio du Languedoc", précisant avoir deux cépages à disposition (Syrah et Grenache noir) : ils ont ainsi demandé à l'IA les proportions d'assemblage de ces cépages. Réponse de l'interlocuteur artificiel : 60% de Grenache noir et 40% de Syrah afin "d'obtenir un vin fruité et équilibré." Il a même été proposé d'inverser les proportions si l'objectif est d'arriver à un vin "plus tannique et structuré". Des indications tout à fait cohérentes aux yeux des négociants, ébahis à la lecture des recommandations : "Ses réponses concernant les modes de vinification à privilégier et l'assemblage à réaliser en fonction des caractéristiques des cépages, couleur, tanins, fruit, sont bluffantes."

Anthony Aubert et Jean-Charles Mathieu ont suivi à la lettre la composition dictée par ChatGPT. En bouche, le résultat est satisfaisant puisqu'ils ont décidé de commercialiser 600 bouteilles de la sorte. Une édition limitée baptisée "The end", malgré des propositions de noms formulées par l'IA, et à un prix bien en-deçà de celui avancé par le robot (29,90€ contre 50 à 100€). Le robot n'est toutefois pas prêt pour remplacer les professionnels du secteurs car il ne s'agit ici que de réponses écrites à une question. Et lorsqu'on l'interroge sur le sujet, ChatGPT n'omet pas de préciser qu'il est "un modèle de langage et qu'il ne dispose pas des sens du goût ou de l'odorat pour évaluer le vin."