Ces 6 affaires judicaires françaises jamais élucidées, avec des victimes introuvables

Plusieurs dizaines d'affaires de disparitions avec des victimes jamais retrouvées et datant parfois de plusieurs décennies restent toujours sans réponse en France. Retour sur six affaires non élucidées.

Des "cold cases" les autorités judiciaires françaises en comptent des centaines. Certaines de ces affaires non élucidées et vieilles de plusieurs années, voire des décennies, sont plus mystérieuses que d'autres à cause de l'absence de victimes. Sans elles ou sans leur dépouille, difficile de lever le voile sur toute la vérité, et ce, malgré les (rares) aveux des suspects. Si les disparitions d'Estelle Mouzin ou d'autres victimes présumées de Michel Fourniret ont marqué les esprits, d'autres affaires sont encore loin d'être résolues. Le pôle judiciaire de Nanterre dédié aux "cold cases" ouvert en mars 2022 a toutefois relancé les investigations sur quelques dizaines de dossiers. Retour sur 6 disparitions marquantes sur lesquelles le doute plane toujours.

1 – Les premières disparues de l'A6

L'affaire remonte au mois d'août 1984 quand deux autostoppeuses belges âgées de 22 ans, Françoise Bruyère et Marie-Agnès Cordonnier, ont disparu aux alentours de Mâcon. Les jeunes femmes avaient prévenu leur famille de leur périple en France, mais s'étaient volatilisées deux jours après leur passage en Bourgogne. Ces disparitions, sur lesquelles les autorités ne disposent toujours d'aucune piste ni témoignage, sont les premières de l'affaire des disparues de l'A6, un ensemble d'enquêtes concernant la disparition ou la mort de 14 jeunes femmes aux abords de l'autoroute dans un secteur de 200 km, surnommé "le triangle de la peur", entre 1984 et 2005.

2 – Les enfants disparus de l'Isère

Les disparus de l'Isère regroupent une dizaine d'affaires sur des disparitions ou meurtres d'enfants ayant eu lieu dans le département. Si sept enfants ont été retrouvés morts, quatre autres ont disparu en 1980, 1983, 1987 et 1996 et n'ont toujours pas été retrouvés : Philippe Pagnot (13 ans), Ludovic Janvier (6 ans), Charazed Bendouiou (10 ans) et Léo Balley (6 ans).

3 – Tatiana Andujar, la disparue de la gare de Perpignan

Le cas de Tatiana Andujar fait partie des quatre affaires de la gare de Perpignan survenues entre 1995 et 2001. La jeune femme de 17 ans a été la première personne à disparaître aux abords de la gare en 1995, mais elle est aussi la seule des quatre victimes à ne pas avoir été retrouvée. Les trois autres jeunes femmes disparues en 1997, 1998 et 2001 ont toutes été découvertes mortes et des coupables ont été condamnés : Jacques Rançon pour deux d'entre elles et Marc Delpech pour la troisième. Les deux hommes ont toutefois été mis hors de cause dans la disparition de Tatiana Andujar.

4 – L'affaire Marion Wagon

Marion Wagon, petite fille de 9 ans, a disparu à Agen en septembre 1996 alors qu'elle quittait l'école pour déjeuner avec ses parents à son domicile situé quelques centaines de mètres plus loin. La disparue n'a laissé aucune trace derrière elle et n'a jamais été retrouvée, malgré l'importante mobilisation des autorités et de la population pour la chercher. Le pédocriminel Michel Fourniret, condamné pour de nombreux meurtres et viols sur des jeunes femmes et des mineurs, a figuré sur la liste des suspects, mais n'a jamais avoué une quelconque responsabilité dans l'affaire Marion Wagon avant sa mort en 2021.

5 – L'affaire Viguier et la disparition de Suzanne Blanch

C'est en février 2000 que Suzanne Blanch-Viguier a disparu, mais son absence n'avait été signalée que quelques jours plus tard, le 1er mars, par son mari Jacques Viguier. La procédure de divorce qu'avait entamé la disparue et les infidélités qu'entretenait le mari ont fait de Jacques Viguier le principal suspect avant l'acquittement définitif de ce dernier en 2010, par manque de preuves. Depuis, les autorités n'ont plus trouvé de piste sérieuse et Suzanne Blanch-Viguier n'a jamais été retrouvée.

6 – L'affaire Fiona

L'affaire Fiona est une des rares à avoir conduit à une condamnation malgré l'absence de la victime ou de la découverte de son corps. La petite fille de 5 ans a disparu en mai 2003. Si sa mère et son beau-père, Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf, ont d'abord évoqué un enlèvement, ils ont fini par avouer le meurtre de l'enfant quatre mois après la disparition. Ils n'ont toutefois jamais communiqué le lieu d'inhumation de la petite Fiona expliquant ne pas se souvenir de l'endroit. Il est possible que la dépouille de la fillette ait été cachée dans les poubelles selon plusieurs témoignages. Fiona n'a donc jamais été retrouvée, mais il ne fait nul doute, selon l'expert légiste qui a témoigné durant le procès, que l'enfant était victime de maltraitances et que ces violences pourraient être la cause de la mort.