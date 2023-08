Tempête Patricia : un mort et un enfant entre la vie et la mort, quelles sont les dernières prévisions ?

La tempête Patricia, balayant une partie de la Bretagne mercredi 2 août, a causé la mort d'une femme alors qu'un enfant se retrouve entre la vie et la mort.

[Mis à jour le 2 août 2023 à 08h10] La tempête estivale Patricia a frappé la Bretagne et la Normandie mercredi 2 août et a causé la mort d'une baigneuse à Ouessant (Finistère), selon le Télégramme. Selon les dernières informations de l'AFP, des témoins ont aperçu plusieurs baigneurs en difficulté dont la femme de 57 ans. Malgré l'intervention rapide des secours, la baigneuse n'a pas pu être sauvée, laissant ses deux enfants sous le choc. Autre drame, un enfant de 10 ans a été écrasé par un arbre à Montpellier-de-Médillan, près de Saintes en Charente-Maritime. C'est quand il jouait tranquillement dans son jardin que l'accident s'est produit. Coincé sous l'arbre, l'enfant a été dégagé. Un temps en arrêt cardiorespiratoire, il a ensuite été réanimé, d'après Emmanuel Cayron, sous-préfet de Charente-Maritime interrogé par BFM TV, avant d'être héliporté "vers le CHU de Poitiers en urgence absolue".

Cette tempête est inhabituelle pour la saison estivale. Elle est due à un système dépressionnaire qui s'est formé au-dessus de l'Atlantique Nord. La dépression a provoqué de fortes précipitations et des vents violents sur la moitié nord de la France. Les rafales de vent ont battu des records dans certains endroits.

Fin de l'alerte orange

Si plusieurs départements restent en alerte jaune, notamment pour des vagues de submersion sur toute la pointe bretonne avec l'Ile et Vilaine, les Côtes d'Armor et le Finistère , le plus gros de la tempête Patricia semble être passé et météo France a levé sa vigilance orange sur les départements, demandant toutefois à la population de rester prudente et attentive.

© Météo France

La baignade interdite dans plusieurs communes

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a publié un message d'alerte appelant "tous les usagers de la mer" à "la plus grande prudence", et "en particulier ceux qui pratiqueront la pêche à pied ou qui se promèneront sur le littoral soumis à la marée. Quelques minutes peuvent parfois suffire pour être isolé par la marée montante. Les grandes marées ont pour conséquence d'augmenter le marnage (différence entre la hauteur de la pleine mer et celle de la basse mer), avec un brassage d'eau de mer plus important et une remontée des eaux plus rapide. Elles rendent donc les courants marins plus forts et la mer plus dangereuse, engendrant un risque accru d'isolement par la marée".

Cette tempête d'été arrive en plus en plein phénomène de grande marée, ce qui devrait accentuer les risques de submersion avec des vagues d'ampleur et des coefficients de marée dépassant les 100. La plus grande vigilance sera donc de mise sur la côte bretonne et sur la Manche mais aussi sur la façade atlantique pour la fin de semaine. Plusieurs communes ont déjà annoncé l'interdiction de la baignade sur leurs territoires. Ce sera le cas à Agon-Coutainville, Montmartin-sur-Mer et Hauteville-sur-Mer dans le département de la Manche, mais aussi à Blonville-sur-Mer et Villers-sur-Mer dans le Calvados. Cette interdiction est valable jusqu'à nouvel ordre.