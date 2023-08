Une alerte aux températures extrêmes a été émise - une zone en particulier est concernée

Le mercure pourrait atteindre des sommets de 42 degrés ce mardi, avec un pic de chaleur prévu pour les journées de mercredi et jeudi. Voici où il faudra être particulièrement prudent.

L'été 2023 s'annonce comme l'un des plus torrides en France. Face à l'intensité de cette vague de chaleur sans précédent, Météo-France a hissé le drapeau rouge pour quatre départements dès ce mardi 22 août. Parmi eux, le Rhône, la Drôme, l'Ardèche et la Haute-Loire seront les plus touchés par ces températures extrêmes.

Selon les dernières observations météorologiques, le mercure pourrait atteindre des sommets de 42 degrés ce mardi, avec un pic de chaleur prévu pour les journées de mercredi et jeudi. Bien que l'ensemble du territoire ressente cet épisode caniculaire, il est prévu que la fin de semaine apporte une baisse notable des températures.

Ce n'est pas seulement cette zone qui est sous surveillance : plus de la moitié du sud du pays, soit 49 départements, a été placée en vigilance orange. Cette liste comprend des départements allant de l'Ain à l'Andorre, reflétant l'étendue de cette menace climatique. À noter également que 13 départements sont en vigilance jaune.

Météo-France a fourni des prévisions spécifiques pour certaines villes majeures, illustrant la gravité de la situation :

Bordeaux pourrait voir 34 degrés ce mardi après une matinée à 25 degrés.

Lyon s'attend à 38 degrés l'après-midi, après 27 degrés en matinée.

Montélimar pourrait atteindre 39 degrés.

Montpellier et Toulouse, quant à elles, pourraient culminer à 36 degrés.

Nîmes, avec une température de départ de 29 degrés le matin, pourrait également atteindre 39 degrés.

Paris, bien que moins touchée, verra tout de même un 30 degrés.

Dans ce contexte, un numéro vert, le "Canicule info service", a été activé. Ce service téléphonique offre des conseils essentiels pour affronter la chaleur. Il vise principalement à garantir la sécurité de tous, en particulier des plus vulnérables face à cet épisode caniculaire. Pour toute personne cherchant des recommandations sur la manière de faire face à cette vague de chaleur, ou souhaitant obtenir des informations pour protéger ses proches, il est fortement conseillé d'appeler ce numéro : 0800 06 66 66, disponible de 9h à 19h.

Il est impératif, dans ces moments de crise climatique, de rester vigilant, de suivre les recommandations et d'adopter les bons réflexes pour se protéger et protéger ceux qui nous entourent. La solidarité et la prudence seront nos meilleurs alliés face à cette canicule exceptionnelle.