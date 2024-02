La Tour Eiffel pas suffisamment entretenue ?

Le budget colossal pour son entretien

La structure en métal de la tour requiert un entretien régulier, surtout pour la peinture qui la protège de la corrosion. A l'approche des JO, le budget initial aurait explosé. "Le souci, c'est que la 1ere campagne de peinture coûte déjà 85 millions et on a fait à peine 30%", a expliqué à BFMTV Denis Vavassori, technicien et représentant CGT pour la tour Eiffel.