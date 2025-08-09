Qu'est-ce qui est le plus vieux, l'œuf ou la poule ? La science répond enfin

Les scientifiques ont enfin donné une réponse à cette éternelle question : qu'est-ce qui est le plus vieux entre l'œuf ou la poule ?

Cet article a été publié initialement le 11 mai 2024. Nous le republions dans le cadre de notre rétrospective d'été.

L'évolution des espèces pose encore des questions auxquelles l'Homme n'a pas trouvé de réponse. Bien que la science moderne soit capable d'expliquer bien des phénomènes et leurs origines, plus elle remonte dans le passé, plus elle se heurte à des zones d'ombre.

Comme l'explique la science, notamment grâce aux travaux inspirés de Charles Darwin sur l'évolution des espèces de 1859, les êtres vivants qui peuplent aujourd'hui la Terre sont les descendants d'espèces anciennes qui sont dorénavant disparues. Ces évolutions ne sont bien sûr pas instantanées et prennent un temps considérable. Au delà des modifications morphologiques, l'évolution peut aussi porter des espèces à changer de milieu de vie, en passant de la mer à la terre par exemple. Des changements qui se sont accompagnés de croisements entre les espèces. C'est ainsi qu'est née la fameuse question : qui est arrivé en premier, la poule ou l'œuf ? Une question qui passionne et sur laquelle chacun y va de sa théorie.

Un article de la BBC science focus relaie enfin une réponse sérieuse à cette question ancienne. Pour Luis Villazon, zoologiste qui répond à de nombreuses questions scientifiques pour la BBC, c'est simple : c'est l'œuf qui est arrivé en premier. Comme il l'explique, les œufs sont bien plus anciens que les poules. Il développe : "les dinosaures ont pondu des œufs, les premiers poissons qui ont rampé hors de la mer ont pondu des œufs, et les étranges créatures qui ont nagé dans les mers chaudes et peu profondes de la période cambrienne il y a 500 millions d'années en ont également pondu". Si l'expert admet qu'il ne s'agit pas d'œufs de poule, ce sont néanmoins des œufs.

M. Villazon explique que les poules modernes appartiennent à la même espèce que le coq sauvage, originaire d'Asie du Sud Est. Il ajoute qu'il est fort probable que cette espèce ait été croisée avec une autre race de coq, le coq de Sonnerat, initialement originaire d'Inde, lorsque ces deux espèces ont été domestiquées il y a environ 10 000 ans. Ainsi, au fil du temps, ces races se sont croisées entre elles jusqu'à ce que des individus très proches des poules pondent le premier œuf qui donna naissance au premier poulet tel que nous le connaissons aujourd'hui.

L'expert précise néanmoins que la réponse à cette question peut varier si la question est posée autrement. Dans sa formule citée plus haut, il n'est pas précisé si la réponse attendue doit porter précisément sur un œuf de poule. Si la question était plutôt "qui est arrivé en premier : la poule ou l'œuf de poule ?", alors la bonne réponse serait la poule. Qui elle-même aurait donné naissance au premier œuf de poule. C'est à se demander si cette question relève davantage de la science ou de la philosophie.