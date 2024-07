Le soleil va s'installer enfin à cette date, ces régions vont avoir chaud

Après un mois de juin maussade, l'été semble enfin pointer le bout de son nez. Les prévisions météorologiques annoncent bien le retour d'un temps plus sec et ensoleillé.

L'été va-t-il enfin s'installer sur la France ? Alors que les vacances scolaires ont débuté le 5 juillet au soir, le soleil et la chaleur se font encore attendre. L'heure était plutôt aux premiers orages, prévus sur une large partie du pays mais sans que le beau temps s'installe pour de bon. Bonne nouvelle, ça va changer... Mais il faudra se montrer encore un peu patient.

Le coupable ? Le fameux anti-cyclone des Açores bien connu des suiveurs attentifs de la météo. C'est lui qui détermine en grande partie la trajectoire des perturbations qui nous arrivent de l'Atlantique. Or, depuis le printemps, il est aux abonnés absents, un vent du jet stream étant positionné plus au sud que d'habitude, note Nicolas Borgognon, prévisionniste chez MeteoNews.

Les prévisionnistes s'accordent toutefois sur une date : cette semaine du 14 juillet. Notre célèbre fête nationale devrait marquer un tournant pour notre été météorologique. L'amélioration sera progressive mais notable en fin de semaine alors que le mercure dépassera déjà les 30 degrés sur une bonne partie du pays dès ce lundi 15 juillet. Après un milieu de semaine plus mitigé, la chaleur s'installera enfin en fin de semaine. 27 degrés à Paris, 29 à Lyon, 30 à Bordeaux, 31 à Marseille... Le vendredi 19 juillet s'annonce comme une belle journée d'été et sera une première date à retenir.

Après une première quinzaine de juillet plus que mitigée, il était temps mais le fameux anticyclone devrait s'installer durablement sur le pays. Les températures remonteront pour atteindre des valeurs de saison, voire légèrement supérieures aux normales. Pas de canicule en vue pour le moment selon La Chaîne Météo, mais un temps estival agréable pour profiter des vacances. Enfin une bonne nouvelle pour les juilletistes !

Certaines régions seront favorisées mais s'exposeront aussi davantage à la chaleur. Cette embellie devrait se poursuivre jusqu'à la fin du mois. La chaleur s'accentuera progressivement, notamment dans le sud. Là aussi, une date ou plutôt une période est à retenir : l'approche de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques prévue le 26 juillet à Paris. Si le risque de canicule semble limité dans le nord, les grandes villes du sud du pays pourraient ainsi connaître un épisode de très forte chaleur en fin de mois.

Ces prévisions sont encore à confirmer comme les premières tendances pour la suite et la fin de l'été. Si on attend un temps plus lourd et orageux début août, en particulier du sud-ouest aux frontières de l'est, le nord-ouest et les régions méditerranéennes conserveraient un temps plus stable.

Météo France rappelle cependant que ces prévisions saisonnières sont à prendre avec précaution. Il s'agit de tendances et non de prévisions fermes. Elles donnent une idée de la météo moyenne attendue sur une période donnée mais n'excluent pas des variations importantes d'une semaine à l'autre ou d'une région à l'autre. Impossible donc de garantir aux aoûtiens impatients de partir en vacances qu'ils auront bien dans quelques semaines le soleil espéré depuis le printemps !