"La météo de septembre et octobre se dévoile : les détails sur la pluie et la chute des températures"

Le mois de septembre sera-t-il aussi beau que celui de l'an dernier ? Après un été fluctuant entre le beau temps et les intempéries, on sait déjà ce qu'il faut attendre des prochaines semaines...

Alors que la première semaine de septembre s'annonce radieuse sur une bonne partie du pays, avec des températures proches de celles connues en août, l'été pourrait bien empiéter sur le début de l'automne. Pour ce mois de rentrée, La Chaîne Météo prévoit pour le moment l'arrivée d'une tendance "globalement plus sèche et plus douce que la moyenne" et "des températures proches des normales statistiques".

Il ne faut toutefois pas s'attendre à un mois de septembre semblable à celui de l'an passé. Pour rappel, septembre 2023 est considéré comme le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré, dépassant de 1°C le précédent record de 1949. A plusieurs endroits, la barre des 30°C avait été franchie et de nombreux départements avaient été placés en vigilance canicule. Dans la moitié nord, l'épisode de chaleur avait même donné lieu à des températures plus élevées qu'en été.

Cette année, un scénario quelque peu différent se prépare. Bien que les premiers jours de septembre se présentent sous les meilleurs auspices, rien ne permet de dire si le soleil va s'éterniser au-dessus de l'Hexagone. Les premières prévisions indiquent l'arrivée d'une instabilité dès la fin de la première quinzaine de septembre. Elle pourrait se caractériser par des averses orageuses régulières et le retour d'un phénomène de goutte froide.

© La chaine Météo

La deuxième quinzaine de septembre devrait néanmoins aller dans le même sens que la première : une tendance orageuse ponctuée de fortes pluies serait possible notamment autour du bassin méditerranéen. "Il faudra alors surveiller le sud. [...] Une tendance orageuse pourrait commencer à s'organiser sur ces régions, avec des risques de fortes pluies", écrit la Chaîne Météo. Alors qu'à l'inverse la moitié nord du pays pourrait rencontrer un temps plutôt calme et sec.

Cependant la fiabilité des prévisions est encore limitée et d'autres modèles météorologiques indiquent que le maintien d'un temps anticyclonique avec des températures encore élevées pour la saison est très possible. L'arrivée dans l'automne s'annonce d'ailleurs plus chaud. Là encore, les premières prévisions indiquent le maintien d'un temps sec et ensoleillé qui resterait doux en octobre. Les météorologues n'évoquent, pour le moment, pas le retour de l'activité pluvieuse, bien que des épisodes orageux dans le sud du pays soient à prendre en compte.

"Ce type de temps pourrait prédominer pour l'automne, voire pendant l'hiver selon les modèles à très long terme. Cela serait synonyme d'un temps ensoleillé, sec et doux, c'est-à-dire une 'belle arrière-saison'. Il n'y a pas non plus de signal particulier concernant une activité pluvieuse de type cévenol au sud de la France malgré une instabilité sans doute plus présente prévue sur les reliefs des arrières pays", écrit ainsi La Chaîne Météo.

Ces premières estimations rappellent celles du mois d'octobre de l'an dernier, d'abord marqué par une première quinzaine quasi estivale mais ensuite rattrapée par une importante dégradation.