Ces "araignées de Mars" étonnent la NASA, on sait enfin pourquoi elles sont là

La NASA a étudié les "araignées de Mars" et a fait une importante découverte.

Cet article a été publié initialement le 21 septembre 2024. Nous le republions dans le cadre de notre rétrospective d'été.

L'exploration de la planète Mars ne cesse d'évoluer et les découvertes sont fréquentes. Après les cristaux trouvés par l'astromobile Curiosity, la NASA s'est penchée sur les "araignées de Mars", qui se trouvent dans l'hémisphère Sud de la planète rouge. Si les scientifiques s'interrogent depuis plusieurs années sur ces "araignées", ils ont désormais réussi à en recréer en laboratoire pour comprendre leur origine. Les résultats de cette étude ont été publiés dans The Planetary Science Journal.

Pour cela, il a été nécessaire de reproduire les conditions de la planète Mars. Cela signifie des températures extrêmement basses, jusqu'à moins 185 degrés, ainsi que de faibles pressions. Les chercheurs ont alors créé une chambre d'essai refroidie à l'azote liquide avant d'injecter du dioxyde de carbone dans celle-ci. L'équipe a également utilisé une substance qui simulait le sol martien. Puis, ils ont feint le début du printemps martien avec une source de chaleur.

C'est ainsi qu'ils ont pu copier ces "araignées de Mars". Il s'agit en fait de structures géologiques, ressemblant à des araignées, qui sont des canaux, divisés en plusieurs branches, creusés dans la surface martienne. Elles mesurent, pour certaines, plus d'un kilomètre de long. "Les araignées sont des phénomènes géologiques étranges et magnifiques à part entière", a déclaré Lauren McKeown, principal auteur de l'étude.

Les étudier en laboratoire a permis d'en savoir plus sur leur formation. Elles apparaissent quand la lumière du soleil pénètre les couches transparentes de glace carbonique qui s'accumulent durant l'hiver martien. En absorbant la lumière, le sol se réchauffe et le gaz emprisonné accumule de la pression sous la glace, jusqu'à fissurer la surface. Cela libère des panaches de gaz et de poussière. C'est ce processus, appelé sublimation, passage direct de l'état solide à gazeux, qui créent ces canaux qui ressemblent à des pattes d'araignée.

Certaines questions restent en suspens, notamment celles autour de leur localisation. Les chercheurs voudraient aussi comprendre pourquoi elles ne semblent plus évoluer à l'heure actuelle, que ce soit en taille ou en nombre. Il est alors possible qu'il s'agisse de vestiges d'une époque où le climat était différent sur Mars. Elles pourraient donc être porteuses du passé géologique de la planète.