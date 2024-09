Ce robot humanoïde reproduit les expressions faciales humaines, c'est stupéfiant

Créé pour communiquer avec les humains

"Les robots n'ont pas d'émotions. Ameca n'a même pas de souvenirs qui durent plus d'un jour. Quand on l'éteint le soir, elle oublie. Ils peuvent imiter les sentiments, mais ils n'en ont pas", a déclaré Will Jackson, PDG d'Engineered Arts auprès de BFMTV, assurant que le but n'est pas qu'AMECA remplace les humains.