En voulant ramener les mammouths à la vie, des scientifiques font naître une étrange créature

Des chercheurs planchent sur la réapparition du mammouth laineux. Ils ont tenté une expérience sur une espèce, donnant naissance à une drôle de créature.

Depuis quelques années, des chercheurs tentent de ressusciter le mammouth laineux. Les biologistes de Colossal Biosciences souhaitent réintroduire l'animal disparu. L'objectif va encore plus loin : ils espèrent grâce à cette espèce rééquilibrer les écosystèmes et lutter contre le réchauffement climatique.

Pour ce faire, ils proposent de créer des hybrides, éléphant-mammouth, plutôt que de refaire vivre cet animal préhistorique à partir de rien. Ils ont alors choisi l'éléphant d'Asie, dont le génome est à 99,6% similaire à celui du mammouth laineux.

Pour arriver à cette étape cruciale, l'équipe de chercheurs a dû faire des tests. Ils doivent expérimenter les modifications génétiques avant de les transposer aux éléphants. Ils ont alors opté pour un animal qui a un cycle de reproduction rapide et dont la génétique est bien connue. En menant cette expérience, ils ont créé un spécimen surprenant.

Ce sont ainsi les souris qui ont été choisies. Les chercheurs ont modifié plusieurs gènes de ces rongeurs, qui étaient notamment associés à la longueur, la texture et la couleur des poils. Ils ont aussi testé sur un gène qui peut, selon eux, jouer sur l'adaptation au froid. En introduisant des caractéristiques proches de celles appartenant au mammouth, la fourrure des cobayes a triplé de volume, mais la masse corporelle n'a pas changé.

© Colossal

Les chercheurs se sont alors retrouvés avec des souris laineuses. Elles ont pris une couleur de pelage brun doré. Ils n'ont cependant pas encore pu établir si cela pouvait leur conférer une résistance au froid, leur permettant de survivre à des températures glaciales. "La souris laineuse Colossal marque un tournant décisif dans notre mission de désextinction", a déclaré Ben Lamm, PDG de l'entreprise.

Certains chercheurs restent sceptiques, assurant que cette expérience est bien insuffisante pour espérer pouvoir recréer un mammouth. "Nous avons affaire à des souris velues qui ont l'air mignonnes, mais dont on ne connaît pas la physiologie, le comportement. Cela ne nous permet pas de savoir si elles seront un jour capables de donner à un éléphant des caractéristiques utiles, semblables à celles du mammouth", a déclaré au Guardian Robin Lovell-Badge, responsable de la biologie des cellules souches et de la génétique du développement à l'Institut Francis Crick de Londres, mais n'ayant pas participé aux travaux. Les biologistes ne comptent pas s'arrêter là pour autant, ils visent la réapparition du premier mammouth laineux d'ici fin 2028.