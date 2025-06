Trop de gens l'ignorent : quand a-t-on le droit de renvoyer un plat en cuisine au restaurant ?

Un client peut très bien demander à un restaurateur de changer son plat, mais seulement pour ces raisons précises.

Que ce soit pour célébrer une occasion spéciale, partager un repas entre amis, ou simplement se faire plaisir, le restaurant est souvent synonyme de plaisir et de découverte. Mais que faire lorsque cette promesse culinaire est rompue ? Aussi rares soient-elles, certaines situations peuvent justifier que l'on demande à renvoyer un plat en cuisine.

Et sur ce point, les règles sont claires : n'importe quel client est en droit de le faire, et ce, autant de fois que nécessaire, tant qu'il s'appuie sur un motif légitime. Parmi les cas les plus fréquents : un plat servi tiède alors qu'il devrait être chaud, une cuisson non respectée (comme une viande demandée saignante mais arrivée à point), ou encore la présence d'une anomalie dans l'assiette, comme un cheveu, un insecte, ou un morceau de coquille dans une huître.

Il peut aussi s'agir d'un écart entre la promesse faite sur la carte et ce qui arrive réellement sur la table : un ingrédient absent, une garniture remplacée sans explication, ou un plat qui ne correspond pas du tout à sa description... Si vous commandez un pavé de saumon et que vous découvrez de la truite dans votre assiette, ou si votre salade "avocat-crevettes" se présente sans le moindre avocat, là, la légitimité de votre réclamation est incontestable.

Enfin, si vous avez un doute sérieux sur la fraîcheur des produits (une odeur suspecte, une texture étrange ou une couleur inhabituelle), vous êtes dans votre bon droit de demander des explications, voire un changement de plat. Dans tous ces cas-là, si le remplacement n'est pas possible, vous pouvez demander un dédommagement ou une réduction de l'addition. Car ici, il peut s'agir ni plus ni moins d'une pratique commerciale trompeuse.

En revanche, si le seul reproche que vous avez à faire au plat concerne vos préférences personnelles (trop d'épices, pas assez de sel, une association de goûts qui ne vous séduit pas), cela ne suffit pas pour renvoyer votre assiette.

Avant de lever la main et d'interpeller le serveur, il est conseillé de signaler le problème de manière calme et factuelle. Expliquer ce qui ne va pas permet au personnel de réagir rapidement et d'apporter une solution. Dans certains établissements, le responsable de salle ou le chef peut même venir discuter avec vous directement pour clarifier la situation.