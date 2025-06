Ces animaux disparus que les scientifiques envisagent de ressusciter, certains n'en seraient plus très loin

L'auroch : les scientifiques souhaitent faire revivre l'animal primitif

L'auroch, apparu il y a deux millions d'années, a définitivement disparu en Pologne en 1627. Il a été menacé par la chasse et la domestication. Le projet "Uruz", lancé en 2013 par la Long Now Foundation et la National Geographic Society, vise à le ressusciter.