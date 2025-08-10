Voici les cinq métiers qui recrutent le plus en 2025 selon France Travail

Malgré un net recul des intentions de recrutement en 2025, certains postes restent très recherchés. Voici lesquels.

Trouver du travail, ce n'est pas toujours une mince affaire. Entre les candidatures envoyées, les entretiens à préparer et les réponses qui tardent à venir, la recherche peut vite devenir décourageante. Près de 5,6 millions de personnes étaient inscrites à France Travail au deuxième trimestre 2025. Sur un marché de l'emploi que beaucoup jugent saturé, certains secteurs continuent pourtant de proposer des opportunités. Encore faut-il savoir où regarder.

C'est justement tout l'intérêt de la grande enquête annuelle menée par France Travail, publiée le 11 avril. L'organisme a sondé près de 446 000 établissements sur les 2,4 millions sollicités pour déterminer leur intention d'embauche en 2025. Objectif : anticiper les difficultés de recrutement, mieux orienter les demandeurs d'emploi vers les formations adaptées aux besoins du marché du travail, et fournir une cartographie précise des l'évolution de leur marché du travail et les métiers porteurs, souligne France Travail.

© Durand Thibaut/ABACA

Résultat : 24,1 % des employeurs prévoient au moins une embauche cette année. Soit 4,1 points de moins qu'en 2024. Et derrière cette baisse, une réalité encore plus marquante émerge : le nombre total de projets de recrutement chute de 12,5 % en un an, pour s'établir à 2,43 millions en 2025. Le secteur de la construction encaisse une chute de 22 % des projets de recrutement, suivie de près par les services à la personne, en repli de 8,4 %.

Malgré le ralentissement global, la majorité des intentions d'embauches concerne des postes non saisonniers, avec 1,68 million d'embauches prévues. Dans ce panorama, certains métiers tirent leur épingle du jeu. Les agents d'entretien de locaux arrivent en tête des recrutements avec 66 920 projets. Ils sont suivis par les aides de cuisine et employés polyvalents de la restauration, qui représentent 61 270 des intentions d'embauches. Juste derrière, on retrouve les aides à domicile et auxiliaires de vie (53 210), les aides-soignants (50 380) et enfin les serveurs de cafés et restaurants, avec près 37 580 recrutements prévus.

Les postes saisonniers restent eux aussi très recherchés, avec près de 755 000 projets d'embauche. Les viticulteurs et arboriculteurs sont les plus recherchés avec 81 950 projets d'embauche, juste devant les agriculteurs (76 290). Les serveurs de cafés et restaurants occupent aussi une bonne place dans ce classement saisonnier avec 70 230 postes. Suivent les aides de cuisine (42 130), et les employés de l'hôtellerie (37 510) presque à égalité avec les professionnels de l'animation socioculturelle (37 300).

Au total, ce sont les serveurs de cafés et restaurants qui arrivent en tête des profils les plus demandés tous contrats confondus, talonnés par les aides de cuisine et les agriculteurs. France Travail note que plus de 60 % des intentions d'embauche sont concentrées dans le secteur des services. Et bonne nouvelle : les projets d'embauche en CDI progressent, avec une hausse de 5,5 points par rapport à l'an dernier.

Si les projets d'embauches sont là, la réalité n'est pas si simple pour les recruteurs. Un projet d'embauche sur deux est jugé difficile par les employeurs. Les secteurs les plus touchés sont la construction, avec plus de 66 % des embauches compliquées, le commerce et la réparation automobile (près de 70 %), ou encore la santé et l'action sociale, où 63 % des recrutements posent problème. Et cette année, un nouveau frein s'impose : les contraintes budgétaires, note France Travail dans un communiqué de presse. Si les problèmes lié aux candidatures - notamment le nombre insuffisant ou des candidatures inappropriées - restent la première raison évoquée, 27 % des employeurs qui anticipent des difficultés pointent désormais le manque de moyens financiers comme un obstacle majeur. Un pourcentage qui grimpe à 36 % dans l'agriculture.